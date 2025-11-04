Jefe de Estado destaca la fusión popular-militar-policial durante asambleas populares

Durante la emisión número 96 de su programa Con Maduro+, el presidente Nicolás Maduro celebró el despliegue de 5.336 asambleas populares realizadas el fin de semana en todo el país, resaltando la articulación entre comunidades, fuerzas militares y cuerpos policiales como un ejemplo de unidad nacional.

El mandatario calificó esta movilización como una muestra de cooperación efectiva entre el Gobierno Bolivariano y el Poder Popular, en el marco de la cuarta Consulta Populare del año, donde serán seleccionaron los proyectos comunitarios que serán sosetidos a votación.

Maduro expresó su satisfacción por la participación conjunta, describiendo el evento como “uno de los momentos más hermosos” de integración entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las comunidades. “Es conmovedor ver a los oficiales de la FANB escuchando y compartiendo con líderes y lideresas en cada rincón del país”, afirmó.

Esta sinergia, explicó el presidente, tiene como objetivo fortalecer las Agendas Concretas de Acción (ACA) y el Mapa de los Sueños, instrumentos que permiten a las comunidades elegir libremente sus prioridades y proyectos. Según datos oficiales, ya se han consolidado voceros en 49 mil consejos comunales, y participaron más de 4 mil comunas en los circuitos activados.

Maduro también recordó que las ACA son parte de la visión estratégica del comandante Hugo Chávez, vinculadas directamente a las 7 Grandes Transformaciones del Plan de la Patria 2025-2031. Subrayó que su ejecución debe ser inmediata y sin errores, como parte del compromiso revolucionario.

Con entusiasmo, el presidente concluyó: “La victoria es nuestra y seguiremos construyéndola con esta fusión perfecta entre pueblo y Fuerza Armada”, reafirmando el papel protagónico de la organización popular en el desarrollo del país.