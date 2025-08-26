Jefe de Estado: EEUU es la sociedad con mayor consumo de drogas en el mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condeno la política antidrogas de Estados Unidos, calificándola como un fracaso estructural que ha servido como justificación para intervenciones militares en distintas regiones del mundo.

El Jefe de Estado indicó que la sociedad estadounidense está cada vez más reacia a apoyar acciones militares en el extranjero, citando ejemplos como Vietnam, Irak, Afganistán y Libia, donde las intervenciones no han resuelto los problemas prometidos, sino que han profundizado conflictos internos bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

El mandatario venezolano también señaló que el consumo de drogas en Estados Unidos continúa siendo uno de los más altos a nivel global, lo que evidencia el fracaso de su estrategia interna. “Han enfermado a su propia sociedad”, expresó.

En este contexto, Maduro cuestionó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, citando un mapa presentado por el ministro Diosdado Cabello que indica que más del 80 % del tráfico de drogas se canaliza por el Pacífico, mientras que solo un 5 % transita por aguas cercanas a Venezuela. “¿Por qué entonces enviar una flota al Caribe?”, preguntó.

El presidente también hizo referencia al Plan Colombia, señalando que, pese a una inversión multimillonaria destinada a combatir el narcotráfico, la producción de cocaína en ese país se habría duplicado o incluso triplicado. Además, comparó esta situación con la de Afganistán, donde la producción de opio aumentó significativamente durante la ocupación militar estadounidense.

Maduro reiteró que la presencia militar extranjera no ha logrado frenar el avance del narcotráfico, y que, por el contrario, ha coincidido con un incremento en la producción de sustancias ilícitas en las zonas donde se han establecido bases militares.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial