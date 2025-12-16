Jefe de Estado: «El 89% de los venezolanos repudia a MCM»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó los falsos testimonios ofrecidos por María Corina Machado, quien nuevamente convocó intervención bélica por parte de Estados Unidos, afirmando que «el 60% de la ciudadanía venezolana, está implicada en actividades como el narcotráfico o la trata de personas».

«El 89% de los venezolanos repudia a esta criminal que llama al pueblo narcotraficante, que llama a que invadan y maten venezolanos en una invasión imperialistas gringa», aseguró el jefe de Estado mencionando la encuesta realizada por Data Viva, durante la transmisión de su programa número 99 de Con Maduro +.

El jefe de Estado habló de la dirigente opositora sobre la supuesta fractura de vértebra alegada tras su viaje a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, expresando que «dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma, porque es una demonia».

T/CO