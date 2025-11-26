Jefe de Estado: El ejército de la Patria Grande “volverá más temprano que tarde”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que el ejército de la Patria Grande “volverá más temprano que tarde”, al encabezar en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) la ceremonia por el Bicentenario de la entrega de la Espada del Perú a Simón Bolívar. En su mensaje, convocó a los militares de Colombia, Ecuador y Bolivia a reconstruir una fuerza unida en defensa de Suramérica.

Maduro afirmó que la integración continental es un destino inevitable y sostuvo que los pueblos oprimidos de la región experimentarán una nueva etapa de emancipación inspirada en el legado de Bolívar y Sucre.

Durante el acto, el mandatario detalló la historia y elaboración de la Espada del Perú, pieza emblemática otorgada al Libertador, y destacó que el pueblo venezolano se mantiene “incansable, invencible e indestructible” frente a los desafíos actuales.

Asimismo, elogió la movilización denominada “La gran marcha de la Bandera y la Espada de Bolívar”, realizada en Caracas, la cual —dijo— reafirma el espíritu libertario y la voluntad de defensa de la soberanía ante las presiones externas.

T/CO