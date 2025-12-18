Jefe de Estado: «El pueblo grita, dudar es traición»

«No somos un gobiernito aéreo, nosotros tenemos raíces profundas, los pies sobre la tierra y por eso es que a nosotros nos pertenece la victoria en cualquier circunstancia que hayamos vivido y que vayamos a vivir hoy, mañana y siempre. No lo duden ni un segundo, vacilar es perdernos», manifestó el presidente Nicolás Maduro Moros durante su discurso en el Conversatorio con la Sociedad Bolivariana, a propósito de los 195 años de la siembra del Libertador «Simón Bolívar», celebrado en Caracas.

El Jefe de Estado venezolano ratificó que el país está más cohesionado que nunca y ante las asechanzas del gobierno norteamericano en contra de Venezuela, por 25 semanas consecutivas, «el pueblo grita en todos los cuarteles, en todas las universidades, en todas las fábricas, en todos los barrios, la misma consigna: dudar es traición», explicó con completa convicción.

En jerga popular, el Mandatario Nacional les dijo a todos los presentes que «de la guabina lo que viene es la traición». En este contexto, el pueblo organizado y los miembros de la Revolución Bolivariana están dispuestos a mostrar lealtad absoluta.

T/Prensa Presidencial