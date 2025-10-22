Jefe de Estado entrega rehabilitado el Liceo Militar Ezequiel Zamora en Caracas

Más de 500 estudiantes se favorecen con la rehabilitación integral de las instalaciones del Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, cuyas obras incluyeron la recuperación de aulas, laboratorios, comedor, auditorio, biblioteca, vivero, enfermería y otras áreas académicas y operativas, así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

La intervención forma parte del Plan Nacional de Obratón y del impulso al Plan de las Siete Transformaciones (7T), estrategia del Gobierno nacional para fortalecer la infraestructura educativa y social del país. La actividad también se da a propósito del relanzamiento de la Gran Misión Negro Primero, orientada al fortalecimiento integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Sistema de Educación Nacional.

Durante su visita, el jefe de Estado instruyó al ministro del Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado, a ampliar dos canchas deportivas en el liceo, con el objetivo de reforzar la educación física y las capacidades operativas de los estudiantes. También señaló la necesidad de incorporar áreas científicas y tecnológicas que garanticen condiciones óptimas para el aprendizaje especializado. “Los liceos militares de Venezuela cuentan con el respaldo necesario para su fortalecimiento integral en todas las áreas de formación y trabajo, por eso es muy importante seguir fortaleciendo esta estructura de educación militar”.

Por su parte, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, indicó que el liceo ha sido sede de eventos relevantes como las Olimpiadas de Robótica Creativa y jornadas de instrucción militar. “El plantel cuenta con dotación en salas de robótica, como parte de una política que vincula la ciencia, tecnología y seguridad comunitaria. Y seguiremos asignando materiales de nueva era a todos los centros educativos de Venezuela para fortalecer los avances futuristas del país, que permitan seguir impulsando el desarrollo nacional para la seguridad y paz de la nación.”

