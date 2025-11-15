Jefe de Estado instó a las iglesias de los EE. UU a la unión en Cristo para que reine la paz, no el odio ni la guerra

Durante el encuentro que sostuvo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con los líderes religiosos del país, envió un mensaje especial a cada iglesia de los Estados Unidos de Norteamérica, para mantener la unión en Cristo para que reine la paz en el mundo, el entendimiento, la concordia, y no el odio ni la guerra.

El Jefe de Estado también agradeció a los presentes en este encuentro de oración por la paz de Venezuela, desde los pasillos de la Casa del Pueblo, el Palacio de Miraflores, sus oraciones y bendiciones para la Nación.

Al mismo tiempo, ha destacado el trabajo que viene realizando el vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández; entre otros de los pastores presentes.

Por otra parte, recordó que, en las mismas instalaciones del Complejo de Miraflores, el 16 de junio del año 2024, entregó junto al pueblo a la Nación, para que «el señor Jesucristo, la bendiga por ahora y por siempre».

«Pueblo de Dios, nosotros somos hijos de nuestro señor Jesucristo. Llevamos su fuerza, su verdad y vamos por su camino», expresó con gran sentimiento el Presidente Maduro.

Para culminar su intervención precisó que el mundo necesita paz, porque Cristo vino a la tierra a propugnar la paz, la justicia e igualdad de los pueblos. «Seamos los defensores y llevemos la bandera de la paz y la armonía».

T y F/Prensa Presidencial