Jefe de Estado invita a sintonizar Con Maduro+ a las 7:00 PM

“Hoy es día de Con Maduro+, no te pierdas nuestro programa a las 7:00 de la noche en el que conversaremos sobre las últimas noticias y anuncios del acontecer nacional e internacional”, expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Durante la emisión del programa, el jefe de Estado compartirá con el pueblo venezolano y abordará los diferentes temas en el aspecto económico, geopolítico, social, cultural y tecnológico, entre otras áreas, con el propósito de mantener informada a la población.

En diferentes segmentos, el presidente Maduro conversa sobre los tópicos de importancia del acontecer nacional e internacional, así como anuncios para seguir con el impulso del Plan de la Patria de las Siete Transformaciones.

Con Maduro+ es un espacio multimedia en el que se visibilizan los avances y logros de los diversos programas sociales de la Revolución Bolivariana, por medio de diferentes segmentos dedicados a los jóvenes, los emprendedores y a la población en general.

T/VTV