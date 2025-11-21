Jefe de Estado invita a votar en los cinco mil 336 circuitos comunales del país

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a participar en la cuarta Consulta Popular Nacional, donde se expondrán 36 mil proyectos propuestos por las comunas; de los cuales, el 50 por ciento tiene como objetivo resolver problemas relacionados con los servicios públicos, lo cual representa un progreso significativo en la creación del Estado Comunal.

A través de un mensaje publicado en su canal Telegram, el jefe de Estado indicó que el domingo 23 de noviembre “nos vamos a concentrar única y exclusivamente en ir a votar en las nueve mil mesas electorales donde los vecinos van a elegir sus proyectos en cinco mil 336 circuitos comunales”.

Recientemente, el presidente Nicolás Maduro precisó que la finalidad de la Consulta Popular Nacional es avanzar inmediatamente en la ejecución de los proyectos y asegurar que, “antes del 31 de diciembre del año en curso”, se encuentren culminadas todas las obras priorizadas por el pueblo.

Vale acotar que la Consulta Popular Nacional es un mecanismo de democracia directa y participativa en Venezuela, mediante el cual las comunidades organizadas ejercen su derecho al sufragio para priorizar y decidir sobre proyectos específicos que consideran urgentes para sus localidades.

Finalmente, el mandatario venezolano indicó que el objetivo del proceso constituyente en el país es liberar el potencial revolucionario de la Clase Obrera para que asuma la posición de poder que le corresponde. “¡Viva la Clase Obrera Constituyente!”, destacó.

