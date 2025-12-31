Jefe de Estado: La mujer venezolana está al frente de la transformación de la patria

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del papel de la mujer en la construcción de la patria, al destacar que la familia y la comunidad avanzan con ellas al frente, «liderando y marcando la pauta hacia el futuro».

A través de un audiovisual difundido en su canal de Telegram, el jefe de Estado destacó la reciente inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer “Nora Castañeda”, iniciativa que permitirá formar a las venezolanas para consolidar la transformación de una sociedad más humana y solidaria.

Asimismo, subrayó la importancia de impulsar la formación de millones de féminas emprendedoras, capaces de desarrollar proyectos productivos y sociales que consoliden el crecimiento económico y el bienestar nacional.

“La familia, la comunidad y la patria, con la mujer al frente dirigiendo, liderando, construyendo y marcando la pauta hacia el futuro. Formemos millones de mujeres emprendedoras. ¡La Escuela lo tiene todo!”, expresó el presidente Maduro.

El mandatario nacional resaltó que la Escuela Internacional constituye un espacio integral para la capacitación, el acompañamiento y la creación de oportunidades. En este sentido, delegó tres tareas esenciales que conforman el plan de estudios de la institución: formación para la transformación social, formación para la seguridad y defensa de la nación y formación para la economía productiva.

F/VTV