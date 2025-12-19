Jefe de Estado: Los derechos venezolanos son irrevocables e irrenunciables

Desde el sector de Mariche, en el estado Miranda, el jefe de Estado aseveró nadie jamás podrá bloquear la inmensa voluntad, el inmenso espíritu de creación y de derecho a la vida que tiene el pueblo de Venezuela, ante la nueva agresión de Donald Trump con el robo del buque petrolero en el Caribe y al señalar que las riquezas de Venezuela les pertenece.

En este sentido, dijo que lo que hicieron con el barco privado que llevaba el petróleo y que ya habían pagado en Venezuela para comerciarlo en sus mercados es un grave delito a la luz del derecho internacional público y de los tratados de obligatorio cumplimiento por todos los estados. «Es obligación de todos los gobiernos del mundo calificar la piratería como grave crimen en el altamar y castigarla severamente».

Maduro reiteró que todos los productos que se producen en Venezuela seguirán saliendo al mercado internacional y aseguró que a pesar de estas agresiones Venezuela mantendrá el impulso de sus 14 motores productivos.

Indicó que llegado el tiempo de lealtad, de valentía, de patriotismo y de la máxima unión nacional de todos los venezolanos y las venezolanas para defender nuestra tierra, nuestra riqueza, nuestro petróleo, nuestro pueblo, nuestro presente y el derecho al futuro.

«Vacilar es perdernos, pongamos la piedra fundamental de la libertad suramericana, vacilar es perdernos y nosotros hoy decimos dudar, es traición. Dudar en defender nuestra tierra venezolana es traición (…) Dudar en defender nuestras riquezas minerales es traición. Dudar en defender nuestra soberanía y nuestro derecho a la paz es traición. Dudar en repudiar a la mafia de la sayona criminal (refiriéndose a María Corina Machado) que llama a invadir a Venezuela y que nos quiten la riqueza dudar es traición», señaló.

Aseguró que el pueblo de Venezuela está en su Ley y que el derecho internacional lo ampara, protege y condena como delitos y crímenes los actos de agresión marítima.

Por ello ordenó la reimpresión de más de 2 millones constituciones de la época del Comandante Chávez, para ser entregadas de forma masiva al pueblo venezolano. «Para defender la Patria, porque estamos en nuestra ley, en nuestra Patria y en nuestra tierra».

Precisó que Venezuela se encuentra en un momento estelar de la historia, y que «somos el poder, la fuerza y somos el pueblo».

Venezuela no será colonia

El mandatario nacional denunció que la ultraderecha venezolana quiere que el país renuncie a sus derechos históricos para convertirse en una colonia. «Quieren que Venezuela renuncie a sus derechos históricos y nuestra patria se convierta en una colonia, pues le tenemos malas noticias a la ultraderecha guaidocista, sayonista, porque son derechos irrenunciables de la Nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional».

Colombia y Venezuela unida

El mandatario nacional ratificó su llamado al pueblo colombiano a la unión para la defensa del derecho a la paz, a la soberanía de dos patrias hijas de la espada de Bolívar. «Le hice un llamado al pueblo de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia, a unirse al pueblo de Venezuela y a los militares de Venezuela a defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo».

En este sentido, señaló que si fuera Colombia la agredida por el imperio estaría sin dubitación, sin guabineo, sin vacilación, la patria venezolana en una sola, defendiendo a Colombia, abrazándola, acompañándola. «Colombia y Venezuela unida».

«Colombia y Venezuela unida en una sola bandera. Ha sonado la campana bolivariana para la unión de Colombia y Venezuela como núcleo de reconstrucción de la unión bolivariana de la Gran Colombia original. Esa fue mi reflexión ayer miércoles a los 206 años de la ley fundamental que creó la República de Colombia la grande (…) Así que hoy lo ratifico aquí porque no es un discurso lo nuestro, es un compromiso de corazón y un juramento», sentenció.

Venezuela es respetada en el mundo

Maduro señaló que Venezuela se ha ganado el respeto del mundo por defender la paz. “En este mundo se respeta a los que luchan, a los que avanzan, a los que son capaces de defender sus ideas y sus derechos de manera irrenunciable e irrevocable, como manda nuestra Constitución. Así que en este mundo, la Venezuela Bolivariana, nuestra Venezuela hermosa, se ha ganado el respeto por defender su libre transitar, por luchar por su soberanía, por su paz”.

T/UN