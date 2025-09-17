Jefe de Estado: Narrativa y relatos de EE.UU. son montajes burdos contra Venezuela

Sobre Venezuela y contra la presidencia de la República Bolivariana, el imperialismo construye una narrativa y un relato que son un montaje tan burdo y ridículo que nadie cree en el mundo, y mucho menos los venezolanos y venezolanas, advirtió este martes el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros.

“Un ataque burdo que nadie cree en este mundo, pero si hay un lugar del mundo donde nadie cree estos ataques, burdos y criminales, contra este muchacho llamado Nicolás Maduro, es en Venezuela, porque nos conocemos, sabemos de dónde venimos, quiénes somos”, expresó el primer mandatario durante la instalación del Consejo Nacional para la defensa de la Soberanía y la Paz con todos los representantes públicos y privados de la nación.

El jefe de Estado manifestó que estos ataques mediáticos, mentiras abiertas y titulares tendenciosos tratan de dañar la libertad de opinión y de acción que disfrutan todos los pobladores de esta República Bolivariana.

“Es una narrativa, que ustedes saben que no es Venezuela. Y en esa narrativa, específicamente, enfilan todo su ataque contra mí y contra mis hermanos y hermanas de lucha”, advirtió en referencia a la supuesta “lucha contra el narcotráfico” en la que se excusa el gobierno imperial para tratar de derrocar a un gobierno legítimo y soberano.

Durante sus palabras en el acto, realizado en Caracas con presencia de representantes de prácticamente todos los sectores nacionales, entre ellos empresarios privados y dirigentes de oposición democrática, el dignatario manifestó su respeto a todos los presentes, que tienen sus propiedades, bienes y negocios legales en pleno desarrollo. “Yo los respeto, pero yo nunca he tenido ni tengo ni quiero tener ni procuro ni utilizo la presidencia para ningún tipo de privilegio, para tener bienes de fortuna, para ser multimillonario o ser magnate. Esos son otros en el mundo”, afirmó contundente.

Condenó que esta intención de hacerle creer a incautos que su propósito es personal y obtener riquezas, es el centro del relato. “Y creen que repitiéndolo mil veces lo convierten en verdad”.

Aseguró que la coyuntura actual que atraviesa Venezuela tiene raíz en una operación de carácter imperial promovida por el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos subordinados. “Quienes mienten sobre Venezuela, sobre el presidente Maduro desde Estados Unidos, todos los días, sencillamente lo que expresan es una soberbia inmensa, que es la soberbia del faraón, la soberbia imperial”, contrastó.

Finalmente, reiteró su denuncia en que dicha operación tiene como objetivo estratégico apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela, para lo cual deben generar un cambio de régimen político, imponer un gobierno títere subordinado a intereses foráneos y ejecutar una agresión sistemática de desestabilización con ramificaciones internacionales.

T y F/ VTV