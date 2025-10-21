Jefe de Estado reafirma respaldo a Colombia ante tensiones con Estados Unidos

Durante un encuentro con comuneros en la Comuna Las 8 Raíces de Los Mecedores, Caracas, el presidente Nicolás Maduro expresó su firme respaldo al pueblo colombiano, en medio de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. La declaración se produjo tras los recientes señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno de Gustavo Petro.

“Lo que es con Colombia, es con nosotros”, afirmó Maduro, en un gesto de solidaridad que evocó los lazos históricos entre ambas naciones. El mandatario venezolano destacó que la unión entre Colombia y Venezuela trasciende fronteras, recordando la visión integradora del Libertador Simón Bolívar: “Somos la Gran Colombia profunda, hermanos siameses”, expresó.

Maduro también se refirió a las amenazas emitidas por Trump, quien recientemente acusó al presidente Petro de vínculos con el narcotráfico y anunció medidas económicas contra Colombia, incluyendo la suspensión de acuerdos comerciales y la imposición de nuevos aranceles. Estas acciones se suman a denuncias de agresiones contra pescadores colombianos en aguas territoriales, lo que ha llevado al gobierno colombiano a llamar a consultas a su embajador en Washington y evaluar posibles respuestas diplomáticas.

“Si tocan a Colombia, tocan a Venezuela. No lo decimos por decirlo, lo sentimos como una sola patria”, enfatizó Maduro, subrayando el compromiso de su gobierno con la defensa de la soberanía regional y la hermandad entre pueblos vecinos.

T/CO