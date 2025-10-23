Jefe de Estado recibe símbolos de canonización enviados por papa León XIV

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien estuvo presente en el Vaticano, destacó la alegría del pueblo venezolano ante la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles e informó que aproximadamente cuatro mil venezolanos viajaron hasta la Ciudad del Vaticano para presenciar este acontecimiento espiritual.

Meléndez expresó el profundo sentimiento de amor y fe de los compatriotas que se congregaron en la Santa Sede para rendir homenaje a estos eminentes, venerables y ejemplares santos de la Iglesia Católica de Venezuela y del mundo.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro Moros calificó como maravilloso lo ocurrido el pasado domingo, al destacar que por primera vez un solo país recibió la canonización y santificación de un hombre y una mujer: San José Gregorio Hernández y la Santa Madre Carmen Elena Rendiles, hecho que marca un hito en la historia religiosa de la nación.