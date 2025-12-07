Jefe de Estado reitera confianza en empresariado venezolano para impulso de la economía

​Asimismo, el jefe de Estado, destacó que el enfoque actual se centra en superar la mentalidad dependiente y rentista-petrolera para dar paso a la capacidad productiva nacional.

Al respecto, indicó que el país ha encontrado el camino hacia un nuevo modelo económico, impulsado por la creación del Consejo Nacional de Economía y la consolidación de una alianza indestructible entre el “empresariado privado de Venezuela, los emprendedores y emprendedoras de todos los tamaños y el gobierno bolivariano, el Estado venezolano”, aseveró el mandatario nacional.

«Yo hoy tengo más confianza que nunca en el empresariado, en todos los renglones, para el desarrollo de la industria automotriz, para la agroindustria, para la producción de alimentos,» subrayó.

​La economía comunal: El «Arma Secreta»

​Junto con la meta de producirlo todo en el país, el presidente Maduro hizo énfasis en el surgimiento y crecimiento de un elemento clave para la transformación: la economía comunal.

​»Al lado de eso, el surgimiento de un arma secreta que tenemos, la economía comunal, que va creciendo y que va a cambiarlo todo,» señaló.

​El objetivo de este sector es convertir productivo cada espacio del territorio nacional: «Es convertir productivo cada predio, cada conuco, cada espacio, cada barrio, cada comunidad”, aseveró el jefe de Estado.

Finalmente, instó a la acción acción productiva: «Producir, producir que sí se puede producir y vamos en ese camino maravilloso de una nueva economía”, concluyó.