Jefe de Estado resalta impacto del plan Independencia 200 en la defensa nacional

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que el plan de ejercicios militares Independencia 200 ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la capacidad defensiva integral del país, con el propósito de garantizar la paz y proteger el desarrollo de la población.

Durante la transmisión de su programa semanal Con Maduro+, el jefe de Estado destacó que la renovación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la ampliación de la Milicia Bolivariana representan una respuesta firme y pacífica frente a las amenazas externas, la agresión psicológica y las presiones imperiales que se han intensificado durante más de 16 semanas.

Maduro subrayó que el poder militar venezolano es modesto pero esencial, y que su carácter es estrictamente defensivo, descartando cualquier intención expansionista. “Nuestro Poder Militar no está diseñado para instalar bases en el extranjero, ni para colonizar territorios del Caribe, ni para invadir países vecinos. Su misión es defender la tierra venezolana”, puntualizó.

El mandatario resaltó que, pese a las tensiones internacionales, Venezuela mantiene un espíritu sereno y pacífico. “Estamos en el epicentro de las amenazas del imperio estadounidense y seguimos de pie, construyendo nuestra sociedad con libertad y democracia”, expresó.

Finalmente, vinculó el fortalecimiento militar con el concepto de Poder Nacional, el cual —dijo— se sustenta en el crecimiento integral de la sociedad. En este sentido, mencionó que áreas como la cultura, la identidad, la educación, la institucionalidad y la economía avanzan de manera paralela y coordinada con la defensa del país.

T/CO