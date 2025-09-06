Jefe de Estado resalto que Venezuela es territorio libre de producción de drogas

El presidente Nicolás Maduro enfatizó que Venezuela se ha consolidado como un territorio libre de la producción de hoja de coca y del procesamiento de sustancias ilícitas. Dijo que dicho logro es fruto de la acción conjunta entre el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en su lucha contra las redes del narcotráfico que operan desde Colombia.

“Estamos cada vez más cerca de erradicar por completo cualquier intento de introducir drogas en nuestro país”, expresó Maduro, destacando que este avance responde a la aplicación firme de la Doctrina de Defensa Integral, que guía la estrategia nacional en materia de seguridad y soberanía.

El Presidente presentó manuales elaborados por la FANB que abordan la lucha contra grupos generadores de violencia y organizaciones criminales transfronterizas. Estos documentos reflejan el compromiso institucional con la protección del territorio y la paz ciudadana.

Maduro también denunció que sectores de poder en Colombia han permitido que el narcotráfico se convierta en un componente estructural del Estado. Señaló que durante décadas, instituciones colombianas han sido infiltradas por grupos paramilitares y bandas violentas que han intentado desestabilizar a Venezuela.

“Venezuela ha sufrido las consecuencias de esa violencia prolongada que se ha gestado en Colombia”, afirmó, recordando que más de seis millones de ciudadanos colombianos han encontrado refugio y oportunidades en suelo venezolano.

A pesar de los intentos de grupos narcoterroristas por afectar la estabilidad del país, el presidente celebró las victorias alcanzadas por la FANB, la Milicia y el Poder Popular. “Hemos enfrentado y vencido a quienes intentan sembrar el caos desde fuera de nuestras fronteras. Es una victoria del pueblo organizado y de nuestras instituciones”, concluyó.

T/CO con información de Prensa Presidencial