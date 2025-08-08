Jefe de Estado responsabilizo al imperialismo de atentado frustrado en Plaza Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el atentado denunciado por el Ministerio de Interior está vinculado a la fascista María Corina Machado, a Estados Unidos y mafias extranjeras.

Maduro además reconoció la labor de los organismos de seguridad ante las amenazas extranjeras. «El domingo intentaron un atentado con una bomba para matar gente en una plaza pública. Eso es obra del sayonismo y el imperialismo. Afortunadamente, frente al sayonismo, al imperialismo y al narcotráfico, que conforman un triángulo pavoroso de bandas criminales, existe un triángulo vencedor: la fusión perfecta, popular, militar y policial», resaltó el jefe de Estado desde un acto en La Guaira.