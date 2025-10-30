Jefe de Estado: La Revolución Bolivariana es indestructible porque tiene pueblo

«Hay que estar siempre con la gente y con la comunidad. Estamos construyendo Democracia Bolivariana, popular y verdadera, donde el poder lo tiene el hombre y la mujer de a pie», recalcó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su canal de Telegram.

En un audiovisual compartido, donde muestra su más reciente visita a la Comuna “De Cara al Río” en Brisas de Petare, el jefe de Estado, manifestó que «para que haya democracia verdadera el poder lo tiene que tener la gente de a pie, por eso la Revolución Bolivariana es indestructible porque tiene pueblo.

Por otra parte, llamó al poder constitucional para que en una «Operación Cayapa» a escala nacional, regional y municipal salgan y apoyen masivamente la preparación de la Cuarta Consulta Nacional Popular 2025, pautada para el próximo 23 de noviembre.

«La Revolución vino a entregarle el poder al hombre y a la mujer de a pie. ¡Hemos demostrado que es posible construir otro poder!», puntualizó.

