Jefe de Estado: Se esta creando un gran movimiento de solidaridad mundial en apoyo a Venezuela

En la edición número 98 del programa «Con Maduro+», dentro del espacio «Zona Digital», el filósofo y comunicador Miguel Pérez Pirela presentó al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, una recopilación de mensajes audiovisuales.

Estos videos, enviados por intelectuales de distintos países y difundidos ampliamente en redes sociales, coincidieron en resaltar la resistencia del pueblo venezolano y la firmeza del Mandatario frente a las presiones del imperialismo estadounidense.

Durante la transmisión, el presidente Maduro manifestó su satisfacción al observar cómo se multiplican las expresiones de apoyo en diversas latitudes. Subrayó que se trata de movimientos de solidaridad que respaldan la lucha victoriosa de un pueblo que se mantiene indestructible frente a campañas psicológicas, políticas y diplomáticas. «Hagan lo que hagan, no podrán con Venezuela. Somos invencibles», afirmó con contundencia.

Los mensajes fueron una muestra significativa del reconocimiento que líderes y organizaciones sociales otorgan a la relación con Venezuela, así como de la atención que despierta la capacidad del país para enfrentar intentos de desestabilización y defender su soberanía.

El Jefe de Estado reiteró que la Revolución Bolivariana se encuentra fortalecida para continuar garantizando el legado de Bolívar y la paz nacional. «La paz seguirá siendo nuestra victoria, alcanzada con esfuerzo propio. No debemos esperar nada que no nazca de nosotros mismos», puntualizó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial