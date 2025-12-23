Jefe de Estado: Sector agroalimentario de Venezuela alcanzará un crecimiento del 8,12% al cierre de este año

El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la Expo Motores Productivos 2025, informó que el sector agroalimentario del país ascenderá al 8.12% de crecimiento de capacidad productiva según marcadores del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de este año.

Resaltó que este sector «lleva 20 trimestres continuos con crecimiento del 5%, este año está cerrando”.

El jefe de Estado afirmó que actualmente el mercado nacional se encuentra fundamentado en el trabajo y en la generación de riqueza, es por ello que “hoy tenemos un sistema público alimentario en alianza con el sector privado que funciona perfectamente».

Asimismo, sostuvo que el Motor Agroalimentario es el segundo entre los 14 motores productivos, sin embargo, instó a «hacer más» y destacó que «las tierras de Venezuela están abiertas para producir (….) el nuevo petróleo, la nueva riqueza».

T/CO