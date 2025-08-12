Jefe de Estado: Son tiempos de defender esta tierra para hacerla libre

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró las hermosas movilizaciones de solidaridad, de fusión popular-militar-policial, que se han dado a lo largo y ancho del país en defensa de las falsas que realizó la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, en las que ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el jefe de Estado exaltó las fuerzas históricas de un pueblo heredero de la gloria, la soberanía y la libertad histórica de sus libertadores: «Son tiempos de los valientes y los leales, de defender esta tierra para hacerla libre». —¡Unidos por la paz y el derecho a la prosperidad! —exclamó.

La misiva estuvo acompañada de un material audiovisual que, de la voz del jefe del Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez, muestra el vigor del pueblo por proteger lo que ha logrado gracias a la Revolución Bolivariana y junto a un líder que ha luchado con sanciones y expedientes criminales.

«Aquellos que se le arrodillan a los neonazis del norte han salido ahora con un criminal de los expedientes; no se puede explicar sino como una medida desesperada, porque lo hemos derrotado en todas las líneas, en los eventos electorales, en las calles de Venezuela», expresó Rodríguez.

Este lunes 11 de agosto, el pueblo venezolano se movilizó en varios puntos de diversos estados del país en el marco de la denominada “Gran marcha antiimperialista por la paz y contra el narcoterrorismo de la ultraderecha fascista” para rechazar las políticas injerencistas del Gobierno de Estados Unidos.

F/VTV