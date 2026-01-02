Jefe de Estado: Venezuela para inversiones estadounidenses

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el país está preparado para abrir sus puertas a inversiones estadounidenses y garantizar el suministro de crudo “cuando quieran, donde quieran y como quieran”.

Al mismo tiempo, denunció que Washington decidió suspender de manera unilateral el convenio de repatriación de migrantes firmado a comienzos de año.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, mientras el mandatario recorría Caracas en vehículo oficial. Maduro destacó que su administración tiene la disposición y la madurez necesarias para avanzar en acuerdos integrales, siempre que exista “racionalidad y diplomacia” por parte del gobierno norteamericano.

“Si Estados Unidos necesita petróleo, Venezuela está lista para recibir inversiones, como ocurre con Chevron. Somos gente de palabra y estamos dispuestos a negociar seriamente”, afirmó.

Sin embargo, el jefe de Estado lamentó un retroceso en la cooperación bilateral, al revelar que hace tres semanas las autoridades estadounidenses dejaron de enviar vuelos con ciudadanos venezolanos retornados. “Ellos fueron quienes suspendieron el acuerdo migratorio”, puntualizó.

Maduro rechazó las acusaciones que vinculan a su gobierno con actividades ilícitas, comparándolas con las justificaciones utilizadas en conflictos internacionales pasados. “Como no pueden acusarnos de tener armas nucleares, inventaron otra mentira, tan falsa como aquella de las armas de destrucción masiva que condujo a una guerra interminable”, expresó.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial