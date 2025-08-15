Jefe de Estado: Venezuela supera el 90 % de escolaridad

Durante la clausura del Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, realizado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, el presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela ha superado el 90 % de escolaridad, acercándose al objetivo de lograr una cobertura educativa total. “Vamos rumbo al 100 % de inclusión y escolaridad”, expresó.

El mandatario destacó que el 85 % de los niños, niñas y jóvenes del país reciben educación en instituciones públicas, lo que atribuyó al esfuerzo incansable de los docentes venezolanos. En un emotivo gesto, pidió bendiciones para todos los maestros y maestras, evocando figuras históricas como Josefa Joaquina Sánchez y Luisa Cáceres de Arismendi, símbolo de resistencia y dignidad nacional.

El Jefe de Estado recordó los difíciles tiempos del siglo XX, cuando apenas el 60 % de los niños estaban escolarizados, y menos de la mitad asistía a escuelas públicas. Además, denunció que en aquel entonces, inscribir a un estudiante implicaba pagar, lo que convertía la educación pública en una ilusión para muchos.

Este panorama cambió radicalmente con la llegada del comandante Hugo Chávez en 1999, quien impulsó una profunda transformación educativa a través de las Misiones Socialistas. La Misión Robinson alfabetizó a más de 2,3 millones de personas; la Misión Ribas permitió que más de un millón completaran el bachillerato; y la Misión Sucre abrió las puertas a la educación universitaria para miles.

Maduro compartió historias inspiradoras de adultos mayores que aprendieron a leer y escribir gracias a estas iniciativas, y que hoy ejercen como profesionales en diversas áreas, desde la medicina hasta el derecho.

Sin embargo, también denunció los intentos del gobierno estadounidense de sabotear estos logros, citando declaraciones de figuras como Elliott Abrams y John Bolton, quienes temían que el modelo socialista venezolano demostrara ser más eficaz que el sistema capitalista.

A pesar de las sanciones y presiones externas, el presidente aseguró que Venezuela ha resistido con firmeza. “Nervios de acero, calma y cordura, máxima unión y acción popular militar policial”, afirmó, reiterando que el país seguirá avanzando con fuerza.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial