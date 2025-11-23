Jefe de Estado convoca al poder popular a elegir proyectos de Circuitos Comunales

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió una invitación a todas las familias y vecinos del país para participar activamente en la elección de proyectos en los Circuitos Comunales «y a tener una gran victoria de la democracia, del Gobierno popular y de la paz».

La publicación audiovisual la realizó el jefe de Estado en su canal de Telegram, donde subrayó la importancia de acudir a las urnas para decidir el destino de los recursos locales y fortalecer la gestión directa en las comunidades.

El mandatario nacional enfatizó que este proceso electoral constituye un paso fundamental hacia la consolidación de la democracia participativa. Asimismo, expresó que la movilización popular en esta elección representa la vía para asegurar la victoria del Gobierno Popular y garantizar la paz en el territorio nacional.

El llamado presidencial insta a una participación masiva y consciente, donde cada comunidad asuma el protagonismo en la definición de su futuro inmediato a través del voto y anunció que para esta jornada democrática se habilitaron 9 mil mesas de votación distribuidas en cinco mil 336 Circuitos Comunales a escala nacional.

El objetivo central de esta jornada es que la población seleccione las iniciativas prioritarias para sus sectores, en un ejercicio de soberanía y participación directa.

F/VTV