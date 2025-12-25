Jefe de Estado: Pueblo venezolano derrotará asechanzas imperiales con sabiduría y paz

«Hoy 24 de diciembre de 2025, aquí está el hombre y la mujer de a pie celebrando la llegada del niño Jesús», manifestó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde invitó al pueblo a festejar en una gran cena navideña todas las victorias de la patria en el año.

En su mensaje, alertó que es verdad que hay asechanzas contra la nación, «algunas importantes otras menos importantes, pero a pesar de eso, hay un pueblo esperanzado que es lo más importante y Dios nos dará la fuerza para salir adelante.

En ese sentido, el presidente Maduro destacó que hoy es el día para invocar al Jesús de Nazaret, en una carta íntima a través de la oración para que nos de sabiduría y nos conceda por ahora y para siempre la paz perpetua y la prosperidad de la patria y para toda la gente de Venezuela».

El mandatario nacional acompañado del pueblo, la primera dama, Cilia Flores y junto al padre Numa Molina, elevaron una oración a Dios, por el bienestar de todas las familias venezolanas.

El Pastor Cristiano Dan Suárez también dio unas palabras de reflexión en las que recordó los pasajes biblícos cuando Jesús fue perseguido por Herodes. En este contexto, dijo que «hay detractores de la paz, quienes no la quieren, quienes no la anhelan. Venezuela es un país de paz. Y usted Presidente ha declarado que nuestra Nación le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios, así que este país le pertenece a Jesús y hoy celebramos su natividad, Presidente. Bendecimos a Venezuela, Dios bendiga a Venezuela», expresó el representante cristiano.

El presidente Maduro agradeció todas las oraciones elevadas por la paz del país y aseguró que «en Venezuela, por siempre, vencerá por el camino de la paz. Que Dios conceda la victoria a la paz, a la vida y a la prosperidad. Y les digo en esta hora especial: ¡Feliz Navidad a toda Venezuela!».

F/VTV