Jeffrey Sachs: CSNU debe exigir a EEUU cese de agresiones contra Venezuela

El asesor principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jeffrey Sachs, exigió este lunes 5 de enero al Consejo de Seguridad que asuma su responsabilidad frente a las reiteradas violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos contra Venezuela.

“Para cumplir con las responsabilidades que le incumben en virtud de la Carta, el Consejo de Seguridad de inmediato debería afirmar lo siguiente: Primero, los Estados Unidos han de cesar y desistir de inmediato de todas las amenazas implícitas o uso de amenazas o de la fuerza contra Venezuela”, declaró Sachs durante su intervención ante el máximo órgano de seguridad de la ONU.

Sachs, economista y profesor de la Universidad de Columbia, señaló este lunes que Washington debe poner fin a su bloqueo y otras medidas ordenadas por Donald Trump contra Venezuela. “EE.UU. ha de terminar toda su cuarentena naval y todas las Medidas Coercitivas Unilaterales conexas que carecen de autorización del Consejo de Seguridad”, enfatizó, subrayando que dichas acciones constituyen una clara infracción del artículo 2, sección 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

“El Consejo debe decidir si esa prohibición se mantendrá o se abandonará. Abandonarla acarrearía consecuencias gravísimas”, advirtió, al precisar que la sesión no tenía como propósito debatir el “carácter del Gobierno de Venezuela”, sino determinar si un Estado miembro puede imponer su voluntad sobre otro mediante coerción, presión militar o estrangulamiento económico.

Sachs insistió en que a los miembros del Consejo no se les pedía emitir juicios sobre el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, sino que respetaran el derecho internacional. “Lo que se les pide es que respeten el derecho internacional y concretamente la Carta”, afirmó.

Historial golpista de Estados Unidos

El asesor denunció que desde 1947, Estados Unidos ha intentado al menos 70 golpes de Estado o cambios de régimen en todo el mundo, utilizando como herramientas la guerra abierta, operaciones encubiertas, apoyo a grupos armados, manipulación mediática y sanciones económicas. “Desde 1989, las principales operaciones de cambio de régimen en Estados Unidos realizadas sin autorización por el Consejo de Seguridad han incluido, entre las más trascendentales, a Irak 2003, Libia 2011, Siria desde 2011, Honduras 2009, Ucrania 2014 y Venezuela desde 2002 en adelante”, enumeró.

En el caso venezolano, Sachs recordó que EE.UU. respaldó el golpe de Estado de abril de 2002 contra el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Posteriormente, en 2015, el entonces mandatario estadounidense Barack Obama declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”, dando inicio a una serie de Medidas Coercitivas Unilaterales que han sido rechazadas reiteradamente por la Asamblea General de la ONU.

Denunció además que en 2017, Donald Trump planteó abiertamente la posibilidad de invadir la nación bolivariana, y que desde ese año hasta 2020, las sanciones contra la industria petrolera provocaron una caída de la producción en un 75% y una reducción del PIB del 62%.

Asimismo, recordó que en enero de 2019, EE.UU. reconoció unilateralmente a Juan Guaidó como presidente “interino” y congeló 7 mil millones de dólares en activos venezolanos en el extranjero, algunos de los cuales han sido utilizados, según Sachs, “para lograr un cambio de régimen”.

“En las últimas semanas, Trump ha lanzado amenazas contra Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria y Venezuela”, puntualizó Sachs, quien también recordó que Estados Unidos ha bombardeado al menos siete países —Irak, Irán, Nigeria, Yemén, Somalia, Siria y Venezuela— “de los cuales ninguno fue autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, y ninguno se llevó a cabo en legítima defensa bajo la Carta”.

Al concluir su intervención, Sachs subrayó la trascendencia histórica del momento: “La paz y la supervivencia de la humanidad dependerá de si la Carta de las Naciones Unidas sigue siendo un instrumento vivo del derecho internacional o si se permite que caiga en la irrelevancia. Esa es la elección que tiene este Consejo hoy”.

Las declaraciones del asesor se dieron en la sesión del Consejo de Seguridad del día lunes 5 de enero, donde también se abordó el secuestro por parte de fuerzas estadounidenses del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en circunstancias que aún no han sido plenamente aclaradas y que son denunciadas por decenas de países -incluidos Rusia, China, España, Brasil y Sudáfrica– como violatorias del Derecho Internacional.

F/Telesur – Agencias