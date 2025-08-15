Jeffrey Sachs: «EEUU no debería decirle a la India con quién comerciar»

La India no debería permitir que Estados Unidos la utilice en su «errónea» guerra comercial contra China ni que le dicte con quién debe o no debe comerciar, advirtió el reconocido economista estadounidense Jeffrey D. Sachs en una entrevista concedida al canal indio NDTV.

El profesor de la Universidad de Columbia criticó duramente la política arancelaria del presidente Donald Trump, señalando que imponer gravámenes por decisión personal va en contra de la Constitución estadounidense, que le asigna esa competencia al Congreso.

Sachs indicó que el arancel del 50 % impuesto por Trump a la India es un paso que debería alertar a Nueva Delhi. EE.UU. «no actúa con responsabilidad hacia otros países», advirtió. «Tengan cuidado. La India no debería permitir que EE.UU. la utilice, de una u otra manera, en su errónea guerra comercial con China», dijo.

Además, sostuvo que Washington no permitiría que la India sustituyera a China como gran exportador global, pese a los discursos que sugerían lo contrario. El economista aconsejó a Nueva Delhi no depender en exceso del mercado estadounidense, al que calificó de «inestable, de bajo crecimiento y básicamente proteccionista» en el futuro.

En su lugar, recomendó diversificar alianzas comerciales con socios como Rusia, China, países de ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental), África y otras regiones.

«Según algunas personas, la India iba a convertirse en el sustituto de China: EE.UU. lucharía contra China y daría la bienvenida a la India para sustituir las cadenas de suministro chinas. Yo dije que lo consideraba irreal. EE.UU. no permitiría una gran expansión de las exportaciones de la India, como tampoco las permitiría hoy en día desde China. Creo que estos acontecimientos deberían hacer reflexionar a los funcionarios indios», concluyó el experto, conocido por sus trabajos en reformas, lucha contra la pobreza y reducción de la deuda en los países en vías de desarrollo.

Pronunciándose sobre las importaciones indias de petróleo ruso, que siguen en curso y por las que Washington también pretende castigar a Nueva Delhi, Sachs aseveró que «las medidas unilaterales de EE.UU. son ilegales según el derecho internacional».

«No creo que lo que está haciendo Trump sea legal desde el punto de vista de la legislación estadounidense ni creo que lo sea desde el punto de vista del derecho internacional. EE.UU. tampoco debería decirle a la India con quién comerciar ni es correcta la premisa de que EE.UU. tiene derecho a castigar a Rusia y sus socios por la guerra en Ucrania», sentenció.

F/RT