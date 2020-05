Jefrain Gallipoli: “Dibujar hizo que mi mundo cambiara”

Recientemente hizo un tutorial para ilustradores en la revista británica Character Design Quarterly

El venezolano Jefrain Gallipoli es un diseñador gráfico e ilustrado reconocido en el medio por su creación de personajes y retratos claramente influenciados por los colores vividos del Caribe y la cultura latina.

El trabajo de Gallipoli ha deleitado a personas en internet. El artista ha sido contactado por la revista británica Character Design Quarterly, especializada en animación, cómics, diseño y creación de personajes.

Durante su trabajo con este magazine, fundado por 3dtotal.com, Jefrain no solo hizo un excelente tutorial de cómo crear personajes en 2D, sino que además ofreció diversos trucos y consejos para aquellas personas interesadas en adentrarse al mundo de la ilustración.

-¿Cómo llegaste a la revista Character Design Quarterly?

-Honestamente cuando me contactaron fue una completa sorpresa, ya que yo no había aplicado para ellos. Uno de sus editores me contactó diciendo que había conseguido mi trabajo online. Luego me dijo a lo que la revista se dedica y que les parecería fantástico si pudiera hacer un tutorial para ellos. No tuve que dudarlo dos veces ya que yo mismo consumo dicha revista.

-¿Qué tal fue tu experiencia impartiendo tus conocimientos?

-Increíble. Tener la oportunidad de influir en jóvenes y nuevos artistas es maravilloso. Ser aquella persona de la que los jóvenes quieren aprender es un poco abrumador, pero vale muchísimo la pena ya que cuando por fin tienes la revista en tus manos y ves tu nombre en ella se siente surreal.

-¿Qué es lo más importante a la hora de crear un personaje?

-En lo personal es el “brainstorming”. En ese momento es cuando empiezas a enlistar cada posible idea que te viene a la mente antes de empezar a bocetar, por supuesto tomando nota de quién, cuándo, ¿cómo?, dónde y por qué, ya que te ayuda a tener una idea más clara de quién será tu personaje y cómo se verá.

-¿Cómo trabajas a la hora de crear una ilustración?

-Como mencioné antes, empiezo con una sesión de “brainstorming”. Allí hago apuntes de los puntos más importantes del trabajo, como cuál es el proyecto, la audiencia y cómo debo presentárselo a la audiencia. Luego de esto, empiezo a investigar, en donde busco referentes visuales para inspirarme a crear. Ya hecho todo esto y de tener resaltado los puntos clave, empieza la parte de los thumbnails, pequeños bocetos, no más grande de cinco centímetros. Ahí empiezo a mapear y componer la ilustración sin ningún detalle, ya que busco la manera de comunicar el mensaje de mi arte. Por último y ya seleccionado mi thumbnail, empiezo a bocetear la ilustración con más detalle hasta tener todo listo para pintar, para así finalizar mi ilustración.

-¿Cuándo descubriste que dibujar era tu verdadera vocación?

-Yo empecé a dibujar desde que tengo uso de razón. Ya ni te puedo contar cuantas veces me metí en problemas en la escuela porque andaba dibujando en mi cuaderno en lugar de prestar atención a las clases. Tuve la oportunidad de tener padres que me apoyaron en todas mis decisiones y ellos me inscribieron en cada curso de dibujo que les pedí. Cuando me gradué en el liceo, decidí convertirme en diseñador gráfico, ya que no sabía que existía una carrera como ilustración; pero luego me enteré que uno podría hacer una carrera dibujando, haciendo que mi mundo cambiara y por ello decidí convertirme en un ilustrador.

-¿Cuáles son tus artistas, cómics e ilustradores favoritos?

– ¡Guaaa! Esta es difícil ya que hay tantos para nombrar. Yo tomo datos de tantos artistas diferentes que me inspiran de una forma u otra, pero algunos de los que crecí admirando son Salvador Dalí, Frida Khalo y Armando Reverón como artistas plásticos; Glen Keane y Chris Sanders como animadore; y Benjamín Lacombe y Alessandro Barbucci como ilustradores.

-¿Por qué es importante aprender a dibujar?

-Pues si quieres tener una carrera profesional como artista, diseñador o ilustrador, necesitas tener conocimientos de los fundamentos del dibujo. De otra forma, sería solo un hobby.

-Siendo venezolano, ¿qué cosas del país influencian tu arte?

-Creo que se puede ver la influencia caribeña en los colores de muchas de mis ilustraciones. Yo nací en Caracas, pero me críe y viví toda mi vida en La Guaira al frente de la playa. También estoy súper orgulloso de mi país y sus tradiciones, así que trato de tomar sus colores tanto como pueda.

-¿Crees que actualmente en el país hay buenos artistas e ilustradores?

-Claro que sí. Hay tantos talentosos artistas e ilustradores venezolanos que no sería justo solo nombrar unos pocos. Pero lo voy a intentar y citaría artistas como Gabriel Mesa, Reinaldo Quinteros, Edo, (mis profesores) Guillermo Cartay y Guillermo Cruz. Ilustradores increíbles como Ramón Núñez y mi amiga personal Karen Castillo, son solo algunos de los cuantos de miles de grandes ilustradores venezolanos, que me inspiran día a día a ser un mejor artista.

-Un consejo para quienes están empezando a dibujar o crear sus primeras ilustraciones.

-Que sigan adelante y practiquen, que perseveren y nunca se comparen con otros artistas. Crean en sí mismos y con cada ilustración que realizan están aprendiendo acerca de ellos mismos y están forjando su camino como ilustradores. Que no tengan miedo a equivocarse y probar diferentes medios. Que recuerden que cada gran artista empezó de la misma manera y que solo con dedicación y práctica lograrán convertirse en el artista que quieren ser.

Para conocer más sobre el trabajo de Jefrain Galipolli, visitar su sitio web www.jefraingallipoli.com o seguirlo a través de Instagram: @jefraingg, Linkedin: Jefrain, Facebook: Jefrain Galipolli y Behance: Jefrain.

