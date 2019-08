Jesús Aguilar cambiado a Rays de Tampa Bay

Poco menos de una semana después de ser revelado por fuentes periodísticas el interés de Tampa Bay por Jesús Aguilar, un reporte de Jeff Passan para la cadena ESPN aseguró que el cambio con los Cerveceros de Milwaukee se realizó horas antes de la fecha límite en las Grandes Ligas.

Milwaukee recibió al derecho Jake Faria por el inicialista venezolano, según Passan, aunque a principios de la tarde de este miércoles ninguna de las dos organizaciones había hecho oficial la transacción.

Tampa Bay, que está peleando un lugar en los playoffs de la Americana, espera fortalecer su alineación con el bate del criollo, que aspira a un segundo aire esta zafra.

Aguilar atravesó por un lento inicio de temporada que lo tiene con una modesta línea ofensiva de .225/.320/.374, con ocho jonrones y 34 remolcadas en 94 encuentros, pero durante el mes de julio ligó para .298/.346/.574, con tres vuelacercas, ocho remolcadas y .921 de OPS, aunque apenas inició nueve desafíos de los 21 en los que ha participado.

VALERA SUBIÓ

Por otra parte, Yanquis de Nueva York subió al utility Breyvic Valera de su filial AAA, con la finalidad de darle profundidad a su roster. Será la segunda pasantía del venezolano con los neoyorquinos después de haber sido tomado de la lista de waivers de los Gigantes de San Francisco, el pasado 12 de mayo.

Valera, quien apareció en un partido con los Bombarderos del Bronx el 7 de julio, exhibía una línea ofensiva de .328/.402/.532, con 11 jonrones, 36 remolcadas y un OPS de .933, en 65 partidos con el Scranton/Wilkes-Barre.

El criollo ocupará el lugar del inicialista Luke Voit, que fue inscrito en la lista de lesionados de 10 días, debido a una hernia deportiva. Valera también será de utilidad mientras D.J. LeMahieu lidia con una molestia inguinal que le impidió estar en la alineación del mánager Aaron Boone. Valera, de 27 años, comenzó la temporada en el sistema de Ligas Menores de San Francisco.

60 DÍAS A CARRASCO

Y Carlos Carrasco fue transferido de la lista de lesionados de 10 días a la de 60 días, como parte de varios movimientos realizados por Cleveland, tras el cambio a tres bandas, que hizo con San Diego y Cincinnati, por que obtuvo al jardinero cubano Yasiel Puig.

Carrasco, quien fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica en mayo, albergaba la esperanza de unirse a la Tribu en algún momento de lo que resta de zafra, pese a su condición, pues aseguró durante el Juego de Estrellas que su velocidad y fortaleza eran las mismas que antes de ser inhabilitado.

“Me lo voy a tomar día a día. No tengo respuesta (sobre cuándo regresaría). Pero estoy feliz de estar aquí cerca de mis compañeros y venir al estadio a practicar”, le dijo el derecho al Cleveland Plain Dealer, el 11 de julio: “He estado trabajando normal. Nunca puse nada malo en mi cabeza. Todo está bien. No siento ninguna diferencia. Simplemente me esfuerzo por trabajar más y hacerme más fuerte”.

Carrasco agregó que nunca se sintió débil durante las 12 aperturas que hizo durante la campaña: “La única diferencia fue el examen de sangre. No sentí diferencia alguna”.

El derecho había estado lanzando de manera regular bullpens en el Classic Park de Eastlake, hogar de la filial Clase A de los indígenas. Al conocerse la noticia del diagnóstico médico, Cleveland expresó su solidaridad con el venezolano y aseguró que lo más importante era su salud.

