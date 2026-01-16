Jesús Goyo mostró coraje en séptima etapa de la Vuelta al Táchira

El venezolano Jesús Goyo (Fina Arroz-CES Multimarcas) se alzó con una victoria de coraje, mientras que Jorge Abreu emergió como el nuevo líder de la clasificación general tras una penalización al hasta entonces puntero, Enmanuel Viloria en la séptima etapa de la 61ª edición de la Vuelta al Táchira.

La competencia vivió este jueves una de sus jornadas más trepidantes, no solo por la combatividad en el asfalto, sino por el vuelco reglamentario que ha cambiado al portador del maillot amarillo en el circuito de 151 kilómetros entre Táriba y San Cristóbal.

Exhibición potente

La séptima etapa se desarrolló bajo un trazado ondulado de diez vueltas que exigió el máximo de las piernas del pelotón.

Tras un inicio explosivo donde Edwin Torres (Lotería del Táchira) se llevó la primera bonificación, la carrera se rompió con una escapada de seis corredores de alto nivel: Neftalí Jiménez, Camilo Gómez, Moisés García, Franklin Chacón, Alexander Villasmil y el propio Jesús Goyo.

La fuga logró consolidar una ventaja de hasta 2:30 minutos sobre un pelotón que, aunque controlado por el equipo de Viloria, no pudo neutralizar la ambición de los aventureros.

En los giros finales, la armonía del grupo de cabeza se fracturó, dejando en solitario a Goyo y Camilo Gómez. Fue el corredor del Fina Arroz quien demostró tener una marcha más, cruzando la meta con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 9 segundos, logrando así su primer triunfo parcial en esta edición.

Nuevo líder

Sin embargo, la noticia que sacudió los despachos llegó tras la revisión del parte oficial de resultados. Enmanuel Viloria, quien había defendido la cima desde la segunda etapa, recibió una sanción, que ha tenido un impacto fulminante: la pérdida del liderato a favor de Jorge Abreu.

En ese sentido el pedalista recibió la más leve sanación del Artículo 2.12. 0007 Apartado 4.01 por ayuda de material irregular.

Cerro El Cristo

​La carrera entra ahora en su fase más crítica. Este viernes se disputará la octava etapa, una jornada de 154,5 kilómetros que partirá desde Abejales, capital del municipio Libertador, en el llano tachirense, para finalizar en el mítico Cerro El Cristo, en Capacho.

​Con cinco ascensiones y un muro final de 2 kilómetros al 9,7% de pendiente media, el nuevo líder Jorge Abreu tendrá que defender su posición ante un Franklin Chacón que acecha y un Viloria que, herido en su orgullo tras la sanción, buscará recuperar en la montaña lo que perdió en la mesa de los jueces.

El espectáculo está garantizado en las cumbres andinas.

F/Prensa Vuelta al Táchira