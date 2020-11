Jesús Santander: Nuestras propuestas incluyen mejoras de los servicios hasta acompañamiento a las comunidades

Propone crear una zona económica especial para el eje oriental de esta entidad

Los candidatos del Gran Polo Patriótico (GPP) de Carabobo han recorrido comunidades, urbanizaciones, centros industriales y se han reunidos con sectores sociales de base, entre otros, a pocos días de los comicios del 6 de diciembre.

Jesús Santander, candidato de este bloque por el circuito 2 (municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra) a la Asamblea Nacional (AN) busca, en principio, el rescate y la reconstrucción del Parlamento para las fuerzas que defienden la soberanía.

De acuerdo con el dirigente de izquierda, existe una hoja de ruta de 12 leyes presentadas por el presidente Nicolás Maduro. El abanderado además propone crear una zona económica especial para el eje oriental de esta entidad.

Esta franja territorial tiene un área industrial que “no tiene nada que envidar a la conocida zona industrial de Valencia”. Incluso, aquella es más grande que esta, y goza de mayor infraestructura que la de la capital de la entidad, declaró al Correo del Orinoco.

Allí se cuenta con un “gran talento humano, que vive y cohabita y está a la disposición de trabajar, como, en efecto, no ha descansado durante esta guerra económica, y ha seguido con los emprendimientos, ha seguido luchando y batallando para vencer esa guerra económica”.

Junto con esto, el eje tiene condiciones para que se convierta en zona tecnológica importante que “permita tener lo más relevante en esta época que necesita cualquier familia, cualquier estudiante, cualquier universidad, industria o empresa, que es la conectividad”,

Es decir, “que el internet llegue a los hogares de los guacareños, de los sanjuaquineros, a los mariareños o de Aguas Calientes”, con lo cual se desarrollará esta zona económica, aseveró. Esta zona especial permitirá “darles más atractivos a las industrias que dejan productos para la exportación, que hagan manufactura de bienes y servicios para la exportación, con lo que se generen divisas para el país”, añadió.

Para ese fin, precisó Santander, se fijarán incentivos arancelarios en estos municipios que están ubicados en la Autopista Regional del Centro (ARC), la cual conecta a toda la nación. Asimismo, Carabobo alberga el puerto de Puerto Cabello y dos aeropuertos: el Arturo Michelena de Valencia y el Bartolomé Salom en la costa del estado.

-En estos momentos de dificultades económicas y las provocadas por la pandemia, ¿qué les dice a quienes no creen en la propuesta del Gran Polo Patriótico?

-Un gran porcentaje, diría que un 80% de las personas que me han recibido en sus hogares, está comprometido y está consciente de que esta guerra económica es aplicada por el Gobierno de los Estados Unidos. Por sus lacayos que ahorita están enquistados en la AN. Por lo tanto, es importante rescatarla y reconstruirla. Una de las inquietudes que expresan es que si “tú ganas no volverás para acá, me dicen, como ha sucedido en oportunidades anteriores con mucho politiquero que lamentablemente le ha quedado mal al pueblo. Y, bueno, nos tienen rayados como políticos con el pueblo.

El líder regional asegura que ese pueblo le demanda compromiso para que vuelva ya como diputado, que no debe abandonar a las comunidades, y así llevar la voz de las bases.

La siguiente solicitud del soberano apunta a la mejora de los servicios públicos, sostiene el aspirante a la curul del Parlamento, quien reconoció que en general se atraviesa un problema fuerte con el gas doméstico.

“Uno les explica a los compañeros de allí que el presidente Maduro y el gobernador Lacava no se han quedado de brazos cruzados. Se está comenzando a producir gas en la refinería El Palito. Es así que hemos saldado parte de esa deuda, que la tenemos desde hace cinco o seis meses. Es una realidad nacional, pero que en Carabobo uno tiene que dar respuesta”, dijo.

Con respecto a las fallas eléctricas, Santander confía en que el ministro Néstor Reverol logrará solventar esta situación. En definitiva, “el Gobierno Bolivariano como un todo está trabajando sin descanso” para salir adelante en estos puntos, recalcó.

T/ Luis Tovías Baciao

F/ Prensa GPP

Valencia