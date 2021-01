Jhonny Pereda y Erick Leal también se llevaron sus premios de la LVBP

Ambos criollos recibieron una votación abrumadora

_________________________________________________________

La distinción recibida por Jhonny Pereda como Novato del Año en la temporada 2020-2021 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP no tuvo objeciones. Se fue de punta a punta, ya que la diferencia del receptor de Leones del Caracas fue tan amplia que no dejó oportunidades a sus rivales de acercarse.

Pereda obtuvo 37 sufragios para el primer lugar, seis para el segundo y tres para el tercero. Sumó 205 puntos, muy por encima de los 55 de José Alejandro Martínez (Bravos de Margarita) y los 49 de Diego Rincones (Bravos de Margarita), de acuerdo con los resultados del proceso organizado por Numeritos Gerencia Deportiva y LineUp, según datos de Pedro Felipe Hernández para prensa LVBP.

“Esto me causa mucha alegría porque el año pasado fue un año fuerte por lo del virus. No hubo Ligas Menores y eso afectó a muchos peloteros, tanto a mí como a muchos, pues no hubo temporada… pero me mantuve trabajando para venir a Venezuela. Gracias a Dios y Leones que me dieron la oportunidad de jugar aquí”, analizó Pereda, quien está invitado a los entrenamientos primaverales de Medias Rojas de Boston.

El bateador derecho no hizo un pacto de sangre, como haría un vikingo en sus historias del pasado. Solo conquistó las tierras de la LVBP, a punta de gran talento y poderoso bateo. Ligó para .338 de average, ubicándose como uno de los mejores bateadores de la liga. Además, dejó .421 de promedio de embasado y .421 de slugging, para .842 de OPS. También remolcó 16 carreras, anotó la misma cantidad, dio un jonrón y lideró a los novatos en imparables conectados, con 45, y carreras creadas, 23.6, de acuerdo con el portal Pelota Binaria. Su extraordinario rendimiento ofensivo fue una gran sorpresa.

“Estoy casi seguro que esto tiene que ver en que me enfoqué en pensar menos en poner buenos números a la ofensiva. Solamente traté de divertirme, igual que lo hago en mi defensiva. Creo que esa fue la clave para mí este año”, reflexionó el careta.

Para los melenudos contar con un nuevo debutante estelar, desde Alexander Palma en la zafras 2016-2017 cuando se alzó como el último premio para el Caracas, significa algo muy sencillo como un futuro promisorio: “Sé que esta temporada aquí en Venezuela me va ayudar, me dio bastantes experiencias que pondré en práctica en el campo de entrenamiento. Jugué con un equipo con mucha experiencia. Tuve compañeros que han jugado en Grandes Ligas, que tienen muchos años en la pelota y siempre trataba de escuchar de lo que hablaban sobre el beisbol, y de esos pequeños detalles que hacían y que me pueden ayudar”.

LEAL CRECIDO

Sus cinco triunfos y el liderato de efectividad (1.31) durante esta ronda regular, fueron determinantes para que el cónclave de votantes se decantará mayoritariamente por el lanzador de Navegantes del Magallanes, Erick Leal, como ganador del Premio Carrao Bracho al pitcher del torneo 2020-2021.

Hace solo un par de años era impensable para este carabobeño optar a una distinción como esta. Su codo derecho fue sometido a una delicada operación Tommy John en 2016. En su caso, las esperanzas médicas no eran las más halagadoras y su recuperación fue muy larga.

“No, no pienso en eso. Estoy agradecido con Dios y con mis compañeros que me han ayudado en cada juego, y el trabajo está dando frutos”, señaló al portal oficial de la LVBP.

Por lo que el derecho al enterarse de la abrumadora votación, expresó que “esto para mí, aparte de importante, no me lo creo hasta ahorita que me lo comunican”.

Leal terminó la campaña con los citados cinco laureles y una espeluznante efectividad de 1.31 (este adjetivo es porque la liga tuvo una efectividad colectiva que pasó de los cuatro puntos) en 34 entradas y un tercio: “Esta buena campaña fue producto del enfoque mental y al dominio de mis pitcheos. Salgo a no regalar nada y voy por todo. A Llevar a los bateadores a mi plan”.

Por lo mismo, recibió 48 votos de los 50 posibles al primer lugar, además de dos al segundo, para totalizar 246 puntos. Su nombre apareció en las 50 boletas. Fue escoltado por Henry Centeno (116) y Danny Rondón (27): “En esta oportunidad me he dedicado más en el físico y a la citada previsualización mental”.

Es el quinto magallanero en obtener la distinción, equipo que repite tras obtenerla la pasada campaña gracias al derecho Yohan Pino. De cara a los planes para este año, fue tajante: “El mismo de todos los seres humanos, vencer la pandemia y tomar la mejor decisión en cuanto a las ofertas que se me han planteado”.

Y este lunes 18 de enero se anunciará el ganador del Premio Víctor Davalillo al jugador más valioso. Según pronósticos, hasta tres candidatos estarán en Valencia, buscando conducir a su equipo a la final. Uno es Willians Astudillo y sus Caribes de Anzoátegui; otro que suena es Alí Castillo que, desde Águilas del Zulia, refuerza a la tribu oriental.

El tercer candidato también estará tratando de llevar a su equipo, Tigres de Aragua, a la instancia decisiva de la temporada. Se trata de Hernán Pérez. No se vislumbra alguna sorpresa en este renglón. ¿Quién ganará?

T/ Redacción CO

F/ Cortesía LVBP

Caracas