Jimmy Castro participó con seis cortos en festivales foráneos

Tragedia, cortometraje venezolano dirigido y producido por Jimmy Castro, participó en el festival de Cine 12 Meses (12 Months Film Festival) de Rumanía, donde ganó el primer lugar al Mejor Actor del mes de marzo (Williams Blanco) y el tercer lugar en el renglón de edición del mes. Mientras tanto el cortaduración La despedida, del mismo realizador, obtuvo el primer lugar para la actriz del mes (Graciela Yubrán).

Ambas producciones, realizadas en noviembre y septiembre del año pasado, respectivamente, forman parte de un conjunto de seis piezas realizadas todas con teléfonos celulares, denominadas por eso “celumetrajes”, en las que el autor explora diversos géneros de la ficción como el suspenso, el terror y el drama.

De acuerdo a una nota de prensa, cada uno de estos cortometrajes ha sido seleccionado para participar en algún festival nacional o internacional. En el caso de Cala, el más exitoso en este sentido, fue admitido en un total 10 muestras entre las que se cuentan el Lift-Off Sessions de los estudios Pinewood, en Reino Unido(2019), el IX Festival de Cine de los Llanos, en Guárico, Venezuela (1019), el IV Cine de Horror Mostra de Cinema, en Bahía, Brasil (2019), en la 9th Edition MoziMotion, en Hilversum, Países Bajos ( 2019), el Ojo Móvil Fest, en Lima, Perú, (2019), en la XV Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto, en San Rafael, Gran Canaria, España (2019), el Festival Internacional de Terror y Ciencia Ficción Montevideo Fantástico (2019), The Indie For You Film Festival, Estados Unidos (2020), y Montenegrian Online Smartphone International Film Festival (Mosiff), (2020) y en el 12 Months Film Festival (2020) donde obtuvo el segundo lugar al mejor productor del mes de marzo.

Los otras tres piezas llevan por título La llamada, Knocking door y Got you. Los seis títulos pueden verse en línea, de manera gratuita en YouTube, en el canal del director Jimmy Castro.

T/ Luis Jesús González Cova

F/ Cortesía W.B.

Caracas