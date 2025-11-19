Joel Vásquez por el bicampeonato en kickboxing en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025

El máximo referente del kickboxing nacional, Joel Vásquez, dirá presente en los venideros Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 y buscará revalidar la presea dorada de la pasada edición especial de 2024 en honor a los 200 años de la Batalla de Ayacucho, para continuar consolidándose en la élite.

El especialista en la modalidad K1 Style y competidor de la categoría -71 kg, ha construido una carrera sobresaliente que lo posiciona como una figura continental y pieza clave del crecimiento de la disciplina en Venezuela.

Evolución constante

Desde 2016, año en el que inició su camino en el kickboxing después de practicar taekwondo, boxeo y muay thai, Joel Vásquez ha sido miembro constante de la selección nacional, representando los colores de Venezuela en los escenarios más exigentes del circuito mundial.

Entre sus participaciones destacan la Copa del Mundo WAKO, edición celebrada en Antalya, Turquía (2025), donde compitió en -71 kg como parte de la preparación rumbo a nuevas justas internacionales.

También asistió el Campeonato Panamericano WAKO Chile 2024, donde fue figura continental al vencer por nocaut a sus rivales en cuatro presentaciones en el ring.

Dominio continental

La carrera de Vásquez se encuentra respaldada por una serie de títulos nacionales y continentales que demuestran su evolución.

Campeón de los Juegos Deportivos Nacionales (2022) en K1 Style -71 kg, representando a la selección de Caracas; subcampeón de los Juegos del ALBA 2023; campeón Panamericano WAKO 2024 (Chile) y medallista dorado en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 y terminó entre los mejores diez en la Copa del Mundo de Turquía durante el presente año.

Finalmente, el más reciente trofeo en su palmarés es el de Campeón Internacional de Playa, nueva modalidad implementada en el kickboxing, donde Venezuela es pionera tras albergar el primer Campeonato Internacional en el estado La Guaira en el pasado mes de septiembre.

En los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima saldrá a rubricar su categoría internacional y repetir el título que conquistó en los -71 kg del año pasado en la cita del Bicentenario, cuando se coronó al dominar 2-1 al guatemalteco Andrés García.

F/Prensa Mindeporte