Jonás Díaz se apunta la final de remos cortos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Jonás Díaz lideró la ronda de repechaje y consiguió un pase a la final de la modalidad individual un par de remos cortos en el marco del penúltimo día de la especialidad en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Un satisfactorio debut concretó el remero cumanense, de 20 años de edad, y único representante venezolano en la disciplina que se lleva a cabo en la Bahía de Asunción, en Paraguay, al avanzar de fase para luchar por las medallas en la prueba.

«Me sentí bastante bien en la ronda de clasificación, con mucha potencia. Ya en el repechaje solo aumenté la velocidad para poder obtener el pase a la final. La meta mañana es dar lo mejor de mí para conseguir el mejor lugar«, expresó el remero.

Díaz disputó, este martes, la primera serie clasificatoria de la prueba a las siete de la mañana, hora local, y ocupó la tercera posición con 7:27.53. El heat lo lideró el brasileño Marcelo Almeida (7:14.89) seguido por el argentino Santino Menin (7:18.46) quienes se quedaron con los primeros cupos para la final.

En la ronda de repechaje el venezolano dominó con 7:18.22 al canadiense Oliver Baker, de Canadá (7:19.66) y aseguró su presencia en la lucha por las medallas.

Ronda decisiva

El remero criollo disputará la final ante representantes de los países Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Canadá que clasificó en la misma ronda de repechaje en la que participó el venezolano.

La ronda decisiva del single masculino se definirá este miércoles 13 de agosto, a las 7:15 de la mañana, hora local de Paraguay.

F/Prensa Venezuela