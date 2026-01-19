Jorge Abreu se coronó en Pueblo Nuevo en la edición 61 de la Vuelta al Táchira

Jorge Abreu (Fina Arroz-CES Multimarcas) grabó este domingo su nombre en los libros de historia al defender con éxito su maillot amarillo en una décima etapa de infarto para coronarse en la edición 61 de la Vuelta al Táchira.

La jornada final, un trazado de 99,3 kilómetros que partió desde la calurosa localidad de Ureña, no fue precisamente un paseo para el líder.

El ascenso al Alto de Los Cacaos, rumbo a San Cristóbal, actuó como el último juez de la carrera, donde los ataques constantes de sus rivales directos pusieron a prueba la resistencia del tachirense.

Sin embargo, Abreu, arropado por un equipo sólido que supo neutralizar las amenazas, gestionó las distancias con inteligencia para entrar triunfante al mítico Velódromo J.J. Mora de Pueblo Nuevo, registrando un tiempo acumulado final de 36 horas, 22 minutos y 22 segundos.

Mientras Abreu se concentraba en la clasificación general, el protagonismo de la etapa de cierre fue para el colombiano Ángel Gil, del equipo GW Erco Sportfitness.

Ataque demoledor

El corredor cafetero lanzó un ataque demoledor de principio a fin de la competencia, demostrando una potencia envidiable tras haber puntuado previamente en las principales metas de montaña y sprints del día.

Gil cruzó la línea de meta en solitario con un registro de 2 horas, 42 minutos y 20 segundos, una exhibición de clase que no solo le otorgó la victoria parcial, sino que le permitió escalar posiciones de prestigio hasta ocupar el quinto puesto en la tabla general definitiva.

A un minuto del vencedor arribó el grupo de los favoritos encabezado por Jesús Goyo (Fina Arroz Multimarcas Bancamiga) y Diego Méndez (Lotería del Táchira), quienes a pesar del esfuerzo no pudieron descontar la renta necesaria para asaltar el liderato de Abreu.

Con este resultado, el corredor nativo de San Antonio del Táchira sucede en el palmarés a Eduin Becerra,, siendo el segundo de esta región andina después de Yeison Delgado.

El podio final de la competencia se completó con Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) en la segunda posición a 2 minutos y 05 segundos, mientras que Brandon Rojas (GW Erco Sportfitness) se adjudicó el tercer lugar a 3 minutos y 07 segundos del campeón.

Rey de la montaña

El ciclismo venezolano también celebró la contundencia de Anderson Paredes, quien representando a la Selección Nacional certificó su título como rey de la montaña tras una actuación magistral que incluyó su épica victoria en La Grita.

Por su parte, el campeón absoluto Jorge Abreu demostró ser el corredor más completo de la edición al adjudicarse también la clasificación por puntos, evidenciando una consistencia única tanto en los finales en alto como en los circuitos urbanos.

Con el regreso de potentes escuadras extranjeras y un recorrido de alta exigencia técnica, la Vuelta al Táchira 2026 cerró el telón reafirmando su estatus como la prueba reina del calendario UCI América Tour.

Triunfo femenino

La Vuelta al Táchira también dio espacio a las pedalistas femeninas con dos etapas disputadas los días sábados y domingo que fueron dominada por la aragüeña María Sáchez (Lotería de Aragua) que se llevó el título con tiempo de 2 horas 16 minutos y 31 segundos para al superar a Fabiana Candelas (Lotería del Táchira) y Andrea Contreras (Multimarcas).

