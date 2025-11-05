Jorge Arreaza: Estados Unidos intenta imponer una hegemonía con un poder que ya perdió

El rector de la Universidad Nacional de las Comunas, Jorge Arreaza, afirmó que Estados Unidos intenta sostener una hegemonía global “con un poder que ya no tiene”, recurriendo a la fuerza militar y a narrativas fabricadas como la supuesta lucha contra el narcotráfico para justificar sus acciones.

Durante su intervención en el foro “Lucha contra el ALCA: Desafío de los Pueblos”, realizado en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) en Caracas, con motivo de los 20 años del “No al ALCA”, Arreaza repasó los procesos históricos marcados por el neoliberalismo y la resistencia de los pueblos frente al imperialismo.

Recordó que en la década de 1990 se intentó imponer el llamado Consenso de Washington, basado en políticas de austeridad y desregulación económica que favorecieron a las grandes potencias. “Se trataba de un modelo profundamente desigual que redujo el gasto social y limitó la soberanía de los Estados”, señaló.

El académico explicó que esas políticas impulsaban reformas tributarias regresivas, liberalización comercial y privatizaciones que beneficiaron al capital extranjero. “El ALCA pretendía institucionalizar esa desigualdad a favor de Estados Unidos y sus corporaciones”, expresó.

Arreaza subrayó que, dos décadas después, los pueblos de América Latina continúan enfrentando los mismos desafíos, reafirmando la necesidad de fortalecer la soberanía económica y política como vía para resistir los intentos de dominación externa.

T/CO