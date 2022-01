Jorge Arreaza invita a profundizar la democracia ejerciendo el voto en Barinas

El candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Arreaza, invitó a profundizar la democracia venezolana ejerciendo el derecho al voto en los comicios que se desarrollan este domingo en el estado Barinas.

«Hoy vamos a dar un paso al frente en la historia de Barinas, en la historia de la democracia de Venezuela y ustedes serán los protagonistas (…) la democracia se alimenta del voto», expresó desde ciudad Tavacare en el centro de votación Liceo Bolivariano Nacional Hugo Rafael Chávez Frías, acompañado del pueblo barinés.

Acompañado por el pueblo, su familia y el primer vicepresidente del PSUV, @dcabellor , el candidato de la Revolución Bolivariana, @jaarreaza ejerció su derecho al voto. Este #9Ene gana el pueblo de Barinas, gana la esperanza #BarinasAVotar #BarinasVotaPorArreaza @NicolasMaduro pic.twitter.com/bhyePwoWhH — PSUV (@PartidoPSUV) January 9, 2022

«Lo más importante es que salgan a votar compañeros, he visto mucha pasión, tengo reportes mi Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico, de una buena movilización, de las logísticas en proceso. No descansemos, no desmayemos, que salga a votar todo el mundo, todas las mujeres y los hombres a sufragar por la prosperidad de Barinas», manifestó.

Por otra parte, confirmó su compromiso de trabajo para el desarrollo de las fuerzas productivas del estado Barinas contando con el apoyo del Gobierno Nacional.

El abanderado del PSUV catalogó como transparente y tenaz la labor que realiza el personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) a fin de desarrollar un nuevo y exitoso proceso eleccionario en el estado Barinas.

Asimismo, informó que la jornada de votación se ha efectuado con total normalidad, sin ninguna irregularidad, gracias a diversas instituciones que supervisan el proceso.

Arreaza aseveró que de resultar electo este domingo, él y su equipo «seremos garantía de trabajo con el Gobierno nacional».

En el mismo orden de ideas se refirió al plan de reactivación del Central Azucarero Ezequiel Zamora.

«Ya hay un plan para su reactivación, pero hay un plan para la siembra de caña todo eso está en nuestros planes ya contemplado», dijo.

#LoDijoArreaza De quien hoy obtenga la confianza del pueblo debe trabajar por todas y todos los barineses. La clave es venir a escuchar, escuchar a todos

@jaarreaza#BarinasVotaPorArreaza pic.twitter.com/RBLKM96Wmh — PSUV (@PartidoPSUV) January 9, 2022

Asimismo, manifestó que gobernará con todos los sectores de la entidad para alcanzar el desarrollo de las potencialidades en materia de producción agrícola, pecuaria y petrolera.

Indicó que las propuestas que se han hecho es de gobernar en todos los niveles.

«El plan fue hecho y escrito con y para el pueblo», agregó.

T/CO

F/Prensa PSUV