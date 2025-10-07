Jorge Arreaza y Hindu Anderi destacan solidaridad de Venezuela con Palestina

El rector de la Universidad Nacional de las Comunas, Jorge Arreaza, destacó este martes la masiva participación del pueblo venezolano en la Gran Marcha contra el Genocidio Palestino, con motivo de los dos años del inicio de la escalada militar en la Franja de Gaza.

“Hoy demostramos lo que es el Pueblo de Venezuela. Hace 200 años, la generación del Libertador Simón Bolívar luchaba contra la dominación imperialista y por la paz. Eso es lo que pedimos para el pueblo palestino”, expresó desde las inmediaciones de la Embajada del Estado de Palestina en Caracas.

Arreaza enfatizó que la solidaridad con Palestina no es solo de Venezuela, sino de los pueblos libres del mundo, y que ante el genocidio se observa un despertar global de conciencia frente a la injusticia.

Asimismo, el rector subrayó que los gobiernos de Israel y Estados Unidos están influenciados por movimientos sionistas, los cuales han impuesto guerras y muerte sobre los ciudadanos palestinos. “Desde principios del siglo XX, el sionismo desplegaba su plan, inicialmente amparado por el imperialismo británico, y más tarde por el heredero de ese poder, el imperialismo estadounidense”, agregó.

“Israel, como entidad y como régimen, no es más que un proyecto colonizador europeo”, fustigó Arreaza, denunciando la histórica intención de dominación y control sobre territorios palestinos.

En paralelo, Hindu Anderi, periodista y dirigente propalestina, resaltó durante la movilización que “es un milagro la solidaridad, la liberación de nuestros Pueblos, por causa del amor; hoy Palestina es conocida por su causa y el genocidio que se ha cometido en su contra”.

Anderi recordó la resistencia histórica del pueblo palestino, señalando que “los palestinos nunca se movieron de su tierra; los que llegaron en 1948 eran europeos, hablaban diferentes idiomas y tenían diferente ADN. Fueron obligados a salir producto del terrorismo practicado por los grandes terroristas de la historia: el sionismo de Israel y Estados Unidos”.

El rector Arreaza y la periodista Anderi coincidieron en que la movilización de Caracas simboliza la conciencia histórica del pueblo venezolano y su compromiso con la paz y la justicia internacional. Anderi concluyó recordando los actos de violencia histórica cometidos por Estados Unidos, incluyendo el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y advirtió sobre la amenaza actual contra la soberanía de los pueblos libres.

Finalmente, ambos líderes resaltaron que la solidaridad venezolana con Palestina reafirma la independencia y el compromiso humanista de la nación, en sintonía con los principios de integración y respeto por la soberanía que han caracterizado la política exterior del país desde la gestión del Comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro.

T/CO