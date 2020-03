Jorge Linares: «Venezuela tiene talento en todo»

Pelearía contra Ryan García el 11 de julio en Estados Unidos

_______________________________________________________________

«Venezuela tiene talento en todo, no solo en los deportes, sino en la cultura y cualquier área», afirmó el boxeador ligero Jorge Linares, quien se reunió con los medios de comunicación en Caracas de cara a sus venideros compromisos profesionales.

El barinés afirmó que solo espera la firma de la pelea contra el estadounidense Ryan García, anunciada para el 11 de julio en Los Ángeles, Estados Unidos. El presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, había hecho el anuncio, y Linares ya piensa en ese careo: “Está muy cercano que se cierre ese acuerdo de pelear contra García, ahora es cuestión de dejar eso en manos de la promotora. Soy sincero, estoy capacitado de pelear con quién sea. Estoy para algo grande, lo demostré el 14 de febrero, y solo queda esperar para que salga a la luz mi próximo combate”.

El púgil regresó a Venezuela, luego de cuatro años viviendo entre Estados Unidos y Japón, donde ha realizado gran parte de su carrera. Planea volver a suelo asiático para seguir con su preparación antes de su siguiente pelea.

Su último careo fue el pasado sábado 15 de febrero en Estados Unidos, cuando venció al mexicano Carlos Morales por nocaut en el cuarto round con un derechazo fulminante, en encuentro organizado por Golden Boy y DAZN.

El de Barinitas está consciente en las cualidades que tiene García y de cómo podría afrontar ese pleito: “El es un boxeador que tiene talento, es alto y rápido, pero no tiene la pegada que tengo. Es mentira porque yo entrené con él y no me aguantó más de cuatro rounds”.

Linares (49 victorias, 29 nocauts, y 5 derrotas) pasó por la popular parroquia caraqueña 23 de Enero, donde observó el nuevo talento en su deporte: «En el 23 de Enero no solo hay malandros, hay gente talentosa en el canto, la música, en todo, todo. Ahí el que menos te imaginas canta, lanza una pelota, boxea, es ingeniero. Eso sí, deben tener el apoyo moral y económico para que consigan triunfar. Y estos muchachos son el futuro de Venezuela».

MUCHO FUTURO

En cuanto a ese nuevo talento boxístico, siempre acota: «Si yo lo hice, ¿por qué no lo pueden hacer ellos? Vengo de abajo, pero he aprendido tantas cosas que quiero transmitirlas a las nuevas generaciones».

De ahí que cuando se le inquirió sobre su futuro una vez retirado a la hora de soltar las manos, acotó: «Mánager sí, promotor sí, porque tengo muchos conocimientos. ¿Locutor? Me encanta hablar (risas). Pero no sé, lo que estoy seguro es que estaré en el mundo que sé hacer y me gusta: el boxeo. Soy muy bueno como entrenador, promotor, viendo y descubriendo talento. Se me da solo. Fíjate en mi hermano Carlos, cuando culminó su carrera pugilística en Japón, terminó siendo el mejor entrenador en Asia».

El también apodado “Niño de Oro” adelantó que suena una revancha contra el inglés Luke Campbell, en caso de que no se concrete la pelea contra el joven García de ascendencia mexicana: “Yo estoy capacitado y preparado para pelear por otro título. Se habla bastante de una revancha contra Luke Campbell, que también me llama mucho la atención, porque me encantaría volver nuevamente a Londres”.

El criollo venció al inglés esa vez para retener su faja mundial ligero de la AMB en 2017. Entretanto, dijo sentirse cómodo en esa ciudad: “Ese escenario me trae buenos recuerdos ante Anthony Mitchell, ese mismo día, en ese momento mi hija estaba naciendo, y en el décimo round salí a noquear”.

El fajador de Barinas tiene claro que su objetivo es ostentar nuevamente una corona: “Mi meta es ser campeón nuevamente, defender dos o tres veces y retirarme de este negocio”.

También este gran conversador consideró enfrentarse a grandes rivales como Teófimo López o Gervonta Davis, pero por lo pronto solo piensa en enfrentar a García o Campbell.

Apunta a tener dos peleas más este año, que le permitan conseguir una faja mundial y así mantenerse en buena forma. También afirmó sentirse bien en la categoría ligero y que por el momento no ha considerado saltar a otro peso. Sobre los rivales en general, «todos son peligrosos. Nunca hay rival fácil. En el ring pueden pasar muchas cosas».

El tres veces campeón mundial aún no piensa en un retiro de la actividad pugilística, considerándolo en dos o tres años, ya que Linares busca más gloria: «Quiero cerrar mi carrera con broche de oro».

T/ Eduardo Chapellín

F/ Cortesía MIB

Caracas