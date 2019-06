Jorge Ramos se quiso lucir con Maduro y el trabajo le salió mal

El periodista mexicano, Jorge Ramos, de la cadena Univisión, quiso hacerle una entrevista al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero, de acuerdo con las personas que vieron el video en youtube, “(Ramos) se quiso lucir pero le salió mal”.

De acuerdo con un trabajo de Misión Verdad, publicado en su portal Web, de la entrevista que el polémico periodista mexicano le hizo al Presidente, lo más interesante fueron los comentarios que usuarios de Youtube dejaron a la vista.

Álvaro Lastre, por ejemplo, señaló: “Jorge Ramos mejor no hubiera pasado la entrevista. Se quiso lucir y le salió mal”. En este comentario se registraron 28 “me gusta”.

“No es una sorpresa que Ramos comenzara su torpedeo con provocaciones y falsos datos, sobre todo con los precedentes inmediatos con los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. El objetivo de la entrevista fue tan evidente y su resultado tan lamentable que los comentarios reflejan lo que cualquier análisis podría afirmar cuando uno mira los fatídicos casi 18 minutos de video”, señala el trabajo de análisis realizado por Misión Verdad.

Otra opinión fue la de Telo Calderón, usuario de Youtube, quien señaló: “La oportunidad fue buena, pero muy mal manejada. Debió realmente dejar de hacer tanto show y más coherencia. Al fin y al cabo, Maduro aceptó (la entrevista)”.

Pero mucho más desfavorable que la imagen de Ramos fue, a juzgar por los siguientes comentarios, la sensación en torno al presidente Maduro que dejó a partir de las “bravatas del mexicano”. Justamente, el efecto contrario que buscaba Univisión, opinó Misión Verdad.

Angélica Hernández, por ejemplo, indicó: “Nunca pensé que alguien pudiera ser abatido verbalmente por Maduro”.

Asimismo, Braulio Cervantes comentó: Maduro le dio la vuelta a Ramos, que ya está tan quemado en América Latina.

Mientras tanto, el usuario Ottuminelli dijo que a Jorge Ramos “le gana el envenenamiento que se maneja. JR representa la decadencia del periodismo en su peor faceta”.

La entrevista

Univisión Noticias obtuvo el video íntegro de los 17 minutos de preguntas y respuestas que intercambiaron Ramos y el Jefe del Estado.

En el principio de la entrevista, que se realizó en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Ramos le dice a Maduro: “Usted sabe que es el Presidente legítimo, entonces ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador”.

Ante este inicio, Maduro respondió: Tú me puedes llamar como tú quieras, pero yo te estoy recibiendo en el Palacio de Miraflores, a mí me eligieron electoralmente. De 25 elecciones que se han hecho en el país, 23 las hemos ganado a pulso, con votos”.

Ramos insistía. Le dijo al Presidente que Henrique Capriles Radonsky no reconocía las elecciones del 20 de mayo de 2018. “El Consejo Nacional Electoral, que usted controla, pone y quita votos”, atacó el periodista.

Maduro le respondió: “Tienes que ser un poco más equilibrado, Jorge. Tú tienes una posición contra la Revolución Bolivariana, yo la respeto. Tú tienes una posición de derecha de otro país, trata de ser un poco más equilibrado”.

Por otra parte, Maduro dijo que los caminos de Venezuela deben ser caminados por los venezolanos, las soluciones deben venir del pueblo, no de invasiones ni injerencias militares.

Ramos no se detuvo. El periodista mexicano acusó a Maduro de los asesinatos durante las guarimbas de 2014 y 2017. “Nadie puede acusarme a mí de delitos que yo no he cometido”, respondió Maduro a Ramos.

“Es muy grave que tú me estés acusando de asesinato”, sentenció el Jefe del Estado venezolano.

Otro usuario de Youtube, Don Aitor, comentó: «Los 17 minutos de preguntas y respuestas que intercambiaron Ramos y el líder del chavismo, más bien diría acusaciones y respuestas”.

Más que preguntas, eran acusaciones las que hacía Ramos. “Tu entrevista ha tomado el camino de la suciedad”, expresó el Presidente al enviado de Univisión.

Otro usuario, Joaquín Pérez, indicó: “Maduro es bastante bruto, pero tiene razón en algo: Jorgito no fue como periodista”.

Antes las no preguntas de Ramos, el presidente Nicolás Maduro le dijo que la entrevista no tenía ningún sentido ni “para mí ni para ti”; y finalmente la agradeció al enviado de Univisión su visita.

El mismo diario de derecha ABC, en su edición web, escribió sobre este encuentro: “Quizá lo que decidió el desenlace de la entrevista del periodista estadounidense de origen mexicano fue la dureza de sus preguntas. Desde el primer segundo, Ramos puso a la defensiva a Maduro: “Usted sabe, usted no es el Presidente legítimo”, le espetó nada más arrancar la conversación. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (la oposición), usted es un dictador”.

El director de la Agencia de Comunicación Liberación (ACL), Lois Pérez Leira, explica la necesidad de defender la verdad en un mundo donde cada vez más se impone la información falsa como instrumento de dominación y se refiere al caso de Venezuela en el que una brutal campaña mediática pretende derrocar a un gobierno legítimo.

“Las fake news son una amenaza para la democracia; un caso evidente, palpable y actual es el de Venezuela, un país cuya realidad ha sido totalmente tergiversada por las grandes transnacionales de la comunicación, al punto de querer cambiar un gobierno electo democráticamente por uno virtual, impuesto desde EEUU con la ayuda de los Mass Media. Es un claro ejemplo de por qué tenemos que combatir el imperialismo informativo, porque representa una amenaza para la democracia, la paz y la soberanía de los pueblos”, asegura Lois Pérez Leira, quien tiene una larga trayectoria como columnista, analista y asesor comunicacional en varios países, entre ellos, España, Argentina y República Dominicana.

“Honestidad, sentido común y verificación de fuentes es lo que nos ayudará a combatir las fake news. En un mundo donde se impone la mentira como arma de guerra, debemos actuar en el mismo plano, en el plano comunicacional”, prosiguió el también coordinador ejecutivo de la Internacional Guevarista.

“En épocas de fragmentación de las audiencias, digitalización y la proliferación de diferentes dispositivos, es necesario ser audaz para transmitir la verdad. Hoy en día alguien mira un programa de televisión o lee un artículo en la prensa, y a la vez está recibiendo cientos de mensajes con gran carga informativa a través de su teléfono móvil vía Titter, whatsapp, telegram, etcétera. En ese contexto hay que aprender a discriminar y a priorizar la información que se recibe”, destacó Pérez Leira.

“Para nosotros, lo importante es decir la verdad, nuestra verdad, y esa verdad tiene que contribuir a derrumbar prejuicios, a luchar contra la exclusión social, contra el fascismo, el racismo, todo tipo de discriminación, el machismo; la verdad tiene que ayudar a construir un mundo mejor y más justo”, recalcó.

Pérez Leira, quien además es documentalista, se encuentra en Venezuela realizando alianzas estratégicas para difundir la verdad de ese país a través de la Agencia Comunicación Liberación y de las Brigadas de Solidaridad de la Internacional Guevarista.

Pérez Leira es periodista y cineasta, analista internacional, especializado en procesos electorales. Fue acompañante electoral en los últimos comicios presidenciales en Venezuela. Ha dado decenas de conferencias por todo el mundo. Es colaborador de números medios de comunicación como Diario 16 de la Argentina, Tiempo Argentino, Pagina 12, Correo del Orinoco, Atlántico Diario de Vigo, Galicia Confidencial, Rebelión, La Tercera Información, Kaos en la Red en España .

Fue asesor del exministro de Cultura de la Argentina Jorge Coscia. En la actualidad es asesor de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) y director de la Agencia de Comunicación Liberación.

T/ Nancy Mastronardi

F/ Cortesía

Caracas