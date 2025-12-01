Jorge Rodríguez afirma que el PSUV avanza hacia una “poderosa organización de masas”

El presidente de la Asamblea Nacional e integrante de la dirección del PSUV, Jorge Rodríguez, aseguró que el proceso de renovación interna que vive el Partido Socialista Unido de Venezuela está dando forma a “una poderosa organización política y social” basada en la construcción de cuadros desde las bases. A su juicio, se cumple así “el sueño de Chávez de un partido de masas” articulado territorialmente.

Durante la marcha para la juramentación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales, Rodríguez afirmó que la estructura partidista se consolida no solo para alcanzar objetivos políticos, sino también para garantizar la defensa integral de la nación ante eventuales amenazas internas o externas. “Desde las calles, desde el barrio, desde las comunidades (…) vamos a defender nuestro derecho a ser libres”, subrayó.

El dirigente destacó que esta visión se remonta a 2007, cuando —según recordó— el entonces presidente Hugo Chávez ordenó construir un partido concebido para hacer Revolución y no únicamente para fines electorales. En ese sentido, insistió en que la renovación del PSUV se despliega “a lo ancho del territorio para acompañar al pueblo”.

Rodríguez también rechazó las presiones de Estados Unidos y calificó como “estrategias estúpidas de guerra psicológica” las acciones que, según dijo, buscan afectar la estabilidad del país. Frente a ello, sostuvo que la respuesta del pueblo venezolano es de firmeza y optimismo.

“No van a poder con nosotros, porque si algo caracteriza al pueblo de Venezuela es su talante profundamente alegre, pero también profundamente libertario”, expresó ante los asistentes. Para cerrar, reiteró que la militancia mantendrá su presencia activa en las calles, “defendiendo la alegría y defendiendo la Patria”.

T/CO