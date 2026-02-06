Jorge Rodríguez anuncia liberación de detenidos en Zona 7 de Boleíta entre el 10 y 13 de febrero

En una declaración ofrecida este viernes 6 de febrero desde las afueras del centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocido como Zona 7, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró a los familiares de los recluidos que la liberación de sus seres queridos se llevará a cabo entre el martes 10 y el viernes 13 de febrero.

«Nosotros esperamos que entre el martes que viene, y a más tardar el viernes, estarán todos sueltos», afirmó Rodríguez ante la multitud.

El titular de la AN, en conversación con los familiares, aseguró que el proceso de liberación es una decisión firme que se ejecutará en el transcurso de la próxima semana.

En su condición de titular del parlamento, agregó, que la Ley de Amnistía deberá estar sancionada el mismo martes 10 de febrero.

Rodríguez también dijo que continuará estando presente en Zona 7 en los próximos días.

T/CO