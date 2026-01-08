Jorge Rodríguez anuncia plan para consolidar el árbol legislativo venezolano mediante 8 nuevos códigos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó este miércoles al Ejecutivo la instalación formal del periodo legislativo 2026-2031. Durante el acto, anunció una reforma integral del sistema legal venezolano que contempla la creación de ocho grandes códigos especializados para simplificar el ordenamiento jurídico del país.

«Creo que es momento de poner orden en el llamado árbol legislativo venezolano», declaró Rodríguez durante el acto de notificación a la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez. El jefe del Parlamento propuso que las leyes existentes se agrupen en instrumentos modernos.

«Nuestra propuesta concreta es que las leyes que existen en la República puedan ser ordenadas a través de la aprobación de 8 grandes códigos, 8 grandes códigos que contengan todos los elementos de las leyes venezolanas y de esa manera puede haber orden en ese sentido», dijo.

La agenda legislativa para el nuevo periodo se enfocará en seis ejes centrales: la paz, el crecimiento económico, el Poder Popular, nuevas modalidades económicas (emprendimientos), la defensa de la vida y la seguridad de los venezolanos.

La propuesta concreta de la Asamblea Nacional incluye la aprobación de los siguientes instrumentos:

Código Penal Popular y Código Civil renovados.

Código Social Venezolano, para agrupar garantías y programas de protección.

Código Económico y de Comercio Productivo, adaptado a la «nueva realidad de la economía».

Código Electoral, que unificará todas las leyes en la materia.

Código de Democracia Directa, Código Ecológico Ambiental y un Código de Protección Integral para personas vulnerables.

La nueva directiva

Junto a Rodríguez, la Junta Directiva quedó conformada por Pedro Infante como primer vicepresidente, Grecia Colmenares como segunda vicepresidenta, María Alejandra Hernández en la secretaría y José Omar Molina como subsecretario.

La Comisión de Notificación que asistió al encuentro también incluyó a diputados del Bloque de la Patria, como Tania Díaz y Nicolás Maduro Guerra, así como a representantes de partidos de oposición, entre ellos Timoteo Zambrano, José Bernabé Gutiérrez, José Brito, Antonio Ecarri y Stalin González.

Rodríguez destacó que, aunque el periodo 2021-2025 aprobó 100 leyes, el nuevo ciclo buscará una mayor eficiencia legislativa para la «consolidación de la paz y el «crecimiento económico» de la República.

T/Prensa Presidencial