Jorge Rodríguez: Comisión Especial atiende más de 11 mil solicitudes bajo la Ley de Amnistía

«Más de 11 mil personas con medidas sustitutivas a la privación de libertad están siendo atendidas por la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática», informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, a través de su canal de Telegram.

Rodríguez afirmó que el Parlamento mantiene el seguimiento de los casos vinculados a esta normativa, aprobada por unanimidad el 19 de febrero de 2026 y promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Rodríguez subrayó que la Comisión Especial continuará evaluando las solicitudes recibidas y actuará con base en los principios de la ley. “No caeremos en provocaciones; insistiremos en el camino del diálogo para la consecución de la paz”, expresó.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática establece mecanismos para conceder amnistía general y plena a hechos comprendidos dentro de su marco temporal, con el fin de promover la paz social, la reconciliación y el uso de vías democráticas para resolver conflictos.

