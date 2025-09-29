Jorge Rodríguez: “Con unanimidad, Venezuela defiende la paz y su soberanía”

Durante el Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que el país mantiene un respaldo unánime a la defensa de la paz y la estabilidad territorial frente a cualquier amenaza externa.

“Absolutamente todos, con una unanimidad, queremos defender la paz de Venezuela”, subrayó, rechazando las campañas de intervención militar y las amenazas de guerra, justificadas por Estados Unidos bajo el argumento de que “las bombas solo caerían sobre los chavistas”.

Rodríguez enfatizó que la defensa de la paz abarca la protección del territorio nacional, el cielo, los ríos y mares, así como los derechos de las futuras generaciones. Agradeció la presencia del cuerpo diplomático y reiteró la importancia de preservar el Caribe como una zona libre de conflictos armados.

El presidente de la AN recordó que, a nivel nacional, se han instalado los Consejos de Soberanía y Paz Regionales, espacios inclusivos creados para promover iniciativas que defiendan la paz y la seguridad del país.

Asimismo, destacó la participación de 54 de los 56 partidos políticos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como representantes de iglesias, academias, empresarios, trabajadores y consejos comunales.

Rodríguez calificó el proceso como un espacio de confluencia, consenso y unión nacional, cuyo objetivo principal es fortalecer la coordinación ciudadana y política para proteger la soberanía y la paz de Venezuela.

Señaló que la amenaza del fascismo y los desafíos globales hacen necesario consolidar estas acciones, reafirmando el compromiso del país con la defensa de su integridad y estabilidad.

T/CO