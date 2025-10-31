Jorge Rodríguez: Declaración de la Celac 2014 está siendo amenazada de manera brutal

La declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) del año 2014 hoy «está siendo amenazada de manera brutal en los actuales momentos: un mar que se dibujó, se diseñó y se colaboró para que El Libertador Simón Bolívar lograra sus sueños de liberación del continente suramericano», así lo expresó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, durante el Encuentro Interparlamentario del Gran Caribe por la Paz.

Rodríguez destacó que en ese año la Celac declaró al Caribe en un acuerdo histórico como una zona de paz y libre de la presencia del armamentismo nuclear, en donde se evidenciaban los «tiempos de esperanza e integración verdadera de los países americanos con todas las instituciones que fueron surgiendo entre iguales, entre países que por primera vez llegaban a este nuevo siglo mirando la posibilidad de crecimiento y la prosperidad de sus pueblos».

En un encuentro que reúne representantes parlamentarios de los países de Cuba, Nicaragua, Colombia, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Grenadas, San Vicente y las Granadinas, México, Guatemala, Honduras y Venezuela, el diputado Rodríguez denunció que sobre el país se cierne sin duda alguna «con la intención aviesa de promover un cambio de régimen que permita al Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) de América y al hegemón imperial hacerse dueño de las riquezas naturales que solamente pertenecen al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela».

Expresó que con el despliegue brutal militar de los EE. UU. en las costas del norte de Venezuela están siendo amenazados todos los países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, en los que se erigen como verdaderos ejecutores de homicidios extrajudiciales, sin enfrentar ningún tipo de juicio por las voladuras que ha habido de pequeños barcos, con un arsenal desproporcionado y bárbaro, con supuestos argumentos de presencia de narcotraficantes y tráfico de droga en la zona, «sin que haya ninguna prueba».

«Se está promoviendo una situación, una acción donde resulte natural agredir la soberanía de los países, alterar la libertad que tenemos los países caribeños de realizar actividad comercial, la pesca, comercio por vía marítima con el argumento fútil», puntualizó.

F/VTV