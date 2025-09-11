Jorge Rodríguez: “Defenderemos sin vacilación cada palmo de Venezuela”

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró este jueves que, con la activación del Plan Independencia 200, Venezuela está preparada para defender “sin vacilación cada palmo del sagrado territorio de la patria” frente a las amenazas externas del gobierno de Estados Unidos.

“Ha ocurrido el despertar y la consolidación de la unidad del pueblo de Venezuela frente a las patrañas, agresión y mentiras del imperialismo norteamericano”, afirmó Rodríguez.

El parlamentario destacó que las advertencias de Washington han tenido como efecto el fortalecimiento de la unión popular en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros.

Rodríguez resaltó que la fuerza de Venezuela radica en el respaldo de su pueblo y en la herencia de lucha de los pueblos latinoamericanos:

“Somos un pueblo de paz, que quiere construir una nación próspera y, al mismo tiempo, defenderemos esta patria con nuestras vidas”, subrayó.

En este contexto, el presidente Nicolás Maduro reiteró que el país nunca se arrodillará ante potencias extranjeras, al encabezar el inicio del Plan Independencia 200.

“Nunca estaremos de rodillas”, enfatizó el jefe de Estado.

T/CO