Jorge Rodríguez denuncia nueva campaña de odio que busca manchar Ley de Amnistía

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, denunció durante la sesión ordinaria de la segunda discusión del Proyecto de Ley, que existen instigaciones y provocaciones para llevar de nuevo a la confrontación y al odio estéril.

En ese sentido, indicó que este jueves 19 de febrero, cuando se sabía que se iba a discutir la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en la Plaza Jorge Rodríguez, que fue denominada así por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 1976, dos sujetos, plenamente identificados, en la placa que identifica el monumento, escribieron “secuestrador”, “asesino” y “guerrillero”.

Asimismo, indicó que “así como se ha usado de manera inadecuada en ocasiones por funcionarios de algunas leyes, también es verdad que ha habido una campaña sistemática de instigación al odio y la instigación a la división y confrontación de los venezolanos y venezolanas”.

Exhortó a no caer en provocaciones y a convertirse en defensores de la paz, “porque otra vez, pagados, están buscando la manera de dividirnos a los venezolanos; insistamos en la paz, porque ese es el camino y no permitamos que el extremismo moderno vuelva a asolar el territorio de la República”.

VTV